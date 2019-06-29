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台灣人口衰退卻無法遏制炒房！　網曝原因「打房會引發革命」

ETtoday房產雲

▲▼位於捷運南勢角站「南方之星」。（圖／ETtoday資料照）

▲房地產示意圖。（圖／ETtoday資料照）

記者林彥臣／綜合報導

台灣房價炒得比天高，可以說是年輕人的最痛，然而更令人心痛的是，大家都看見了高房價的社會問題，卻沒有任何一個政治人物要試圖解決這個問題，然而理論上，從台灣的生育率來看人口呈現衰退趨勢，以供需法則而言房價將會下跌，但實際上房價依然居高不下，雖然在PTT上討論的網友大多支持打房，但也有認為，政府真的打房其實是會引發革命的。

有網友分析，生育率逐年降低，人口數可預期將會下降，但為何房價仍然居高不下？人口紅利衰退的確會影響房價，但是房價真正的關鍵不在人口，而是資金市場游資充沛，因為找不到合適的投資標的因而無路可去，最終就會走向風險最低的房市。

▲▼台北市,大直,房價,房產,房市,租金,租屋,買房,賣房,房貸,房地產,都更。（圖／記者曾俊豪攝）

▲台北的房價總是居高不下。（圖／記者曾俊豪攝）

也有人分析，房子在過去人的觀念拿來住的，在現代則是一種信用良好的抵押品（資本財）可以用它來借錢、還錢掛資產，當它的價值滑落，可想而知不論是個人、企業、銀行金融都會面臨巨大的壓力，因此在找到更好的替代品前，大家就會把錢灌到這個東西裡，或是等金融體系遇到系統性風險，才有大家都能負擔得起的房子住。

還有人分析，現實數據是住宅自有率8成以上，打房不就是一次得罪8成的選民，讓他們的資產縮水，選誰都沒辦法解決這種問題 因為想打房的候選人拿不到票，簡單來講，希望打房的人本身就是矛盾的存在，希望打房的人因為想買房子，已經買房的人卻不希望打房，除非改變大家的看法，「買房子不重要 擁有自己的房子不重要」而如果有這種看法的人 就不會在意人家炒房炒多高，當大多數人覺得自己的房子不重要 炒房的投機客也就不會去炒房。

▲▼朱立倫、韓國瑜、郭台銘、柯文哲、蔡英文。（合成圖／ETtoday資料照）

▲檯面上沒有任何一個政治人物，感賭上自己的政治生涯，去捅房價的馬蜂窩。（合成圖／ETtoday資料照）

也有人表示，政府不是不打房，而是為時已晚，現在很多人貸款會用房子抵押借錢做生意，房價價格如果大幅的打壓會造成資產泡沫，隨之而來的系統性風險，就是一堆人拿不出補充擔保品，房子被迫銀拍，許多中小企業可能因此被迫歇業引起失業潮，目前就是只能盡量不漲或緩跌，因為沒有任何政治人物會賭上自己的政治生涯強力打房。

網友在推文中回應表示，「房市風險是最低的啊，除非發生戰爭或大型天災才會暴跌吧」、「比較起來房市對有錢人來說真的是低風險同時保值性又高」、「土地少人多的地方就是這樣，誰來當總統都一樣」、「不要住台北就ok了吧，中南部房子超便宜」、「台灣房屋持有率那麼高，誰想得罪多數的」、「當你手上有房就不會想跌價這是人性」、「誰讓房價跌就是千古罪人，房屋自有率超高欸，還沒買的希望跌、政府政策讓買的跌5成，準備革命」。

關鍵字：炒房人口生育率游資供需法則革命房地產房產雲

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