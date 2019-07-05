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入主美式雙語宅！「耀台北」樂活森呼吸　與新創園區亞洲矽谷為鄰　

ETtoday房產雲

▲▼A7新市鎮耀台北。（圖／業者提供）

▲A7新市鎮眾案雲集，耀台北擁有得天獨厚的雙面優勢。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

「希望每天早上走出門就到公司，下班走路就能回家！」這再也不是遙不可及的夢想。桃園A7新市鎮機捷開通後聯外便利性提升，成為北台灣的房市黑馬，讓許多考慮購屋的小家庭決定把目光轉向此重劃區。「耀台北」基地位於亞洲矽谷新創園區，也鄰近雙語小學，更打造雙語社區的生活環境，向下紮根、孩子的教育不能等，不僅買到房子，更買到了無形的教育生活價值。除此之外，「耀台北」還擁有得天獨厚的自然環境，森林保護區與遼闊綠地就在幾步之遙，天天樂活森呼吸。

▲▼A7新市鎮耀台北。（圖／業者提供）

▲位於桃園龜山的「耀台北」，因機捷通車，交通便利性大幅提高。

「亞洲．矽谷計畫」也以此為重要實驗場域及推動產官學合作的基地，未來將發展為「樂善科技園區」，將吸引大型賣場、旅宿、商辦、會議展覽的多種產業型態，另一半土地則作為中華郵政物流園區，建置4,000坪的郵政形象公園及約2公頃滯洪池的生態園區，預計2021年完成。因各項設施陸續建設中，僅2字頭的房價狂吸雙北購屋族。

▲▼A7新市鎮耀台北。（圖／業者提供）

▲耀台北位於機捷A7體育大學站，通勤族也不煩惱。

隨著A7新市鎮人口移入，考慮到未來學鄰人口及就業需求，文桃路預計增設「文青國民中小學」，著重雙語教學，並設置音樂班、亦會與體育大學、長庚大學、銘傳大學等院校合作，還會增設國民運動中心、圖書館、公托中心等公共空間；除此之外，「耀台北」更從社區開始向下紮根，打造雙語社區，社區內規劃雙語互動圖書館、美語小老師社區教學等，入主雙語社區，讓孩子從日常生活中培養國際化的性格！

除此之外，還讓許多看好未來發展的網友大讚「森林景觀第一排」、「森林宅」，甚至有人表示看過很多建案，最後還是選擇它！「耀台北」擁有得天獨厚的雙面優勢，一片迎產專區，一面鄰休閒綠地、與水碓窠溪森林保護區珍貴生態相連；桃捷往返機場或台北車站都相當方便，到高鐵也只要20分鐘，免去市區的壅塞，把時間留給最值得的家人。此外，長庚醫院、養生文化村就在附近，不僅生活圈越來越活絡，連醫療都照顧到了，符合「全世代」的居住條件。

▲▼A7新市鎮耀台北。（圖／業者提供）

▲共有2～4房的房型，裝潢簡約富質感。

「耀台北」房型共有擁雙陽台加更衣室的2房、大戶規範加雙面採光的菁英3房、單純雙併的風華3房，還有三面採光豪華升級的尊爵4房，嚴選精品建材、裝潢也採用健康無毒的乳膠漆，搭配日本INAX衛浴跟櫻花精品廚具，從房子外面到房子裡面，都讓人驚豔！

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關鍵字：房產A7新市鎮建案房產新勢力

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