園區首席！「合遠新天地」自備10%起交屋附裝潢　買比租更划算

▲「合遠新天地」緊鄰華亞科技園區，是全社區皆為2～3房的均質社區。（圖／業者提供，下同）



消費中心／綜合報導

身為有成家打算的薪水族，每個月幫房東繳房貸，心裡都會覺得痛痛der，不如把辛苦錢付給銀行，至少房子還是自己的，不過北台灣蛋黃區老公寓一坪動輒6、70萬起跳，小資族只能望而興嘆。

桃園A7新市鎮崛起後，每坪2字頭的房價讓首購族為之心動，成為北台灣房市黑馬，也是首購焦點區域。位於華亞科技園區正對面的「合遠新天地」為A7新市鎮少見的新成屋，賞屋不用靠想像力，也不用擔心「內容物與標示不符」的問題，看得到、摸得到，自備款10%起，交屋還附全屋裝潢，一卡皮箱就可入住，買房比租房還方便，讓青年成家輕鬆無負擔！

▲只要步行一分鐘就能進出園區，省去通勤的辛苦，再也不會一肚子火。

「合遠新天地」位於龜山區文化二路、華亞三路路口，正對面即為華亞科技園區，只需步行一分鐘就可以進出園區，對於工作地點就在附近的科技新貴來說絕對是一個省時的好選擇。時間就是金錢，你可以把時間浪費在比通勤更美好的事物上。

▲大崗生活圈、復興商圈、長庚商圈皆距離不遠，獨享A7A8雙商圈。

擔心重劃區的生活機能嗎？「合遠新天地」近文化二路生活圈，相較於車流量大的文化一路，文化二路有大崗生活圈、復興商圈、長庚商圈也在不遠處，獨享A7跟A8雙商圈。周邊建設包括樂善科技園區、郵政物流園區、雙公園及樂善國小優質學區，成家立業生子的人生規劃在這裡可以一次完成。

▲華亞三路道路平整寬敞，另有規劃人行道與單車道，道路規劃友善。

▲有商圈、有學區、也有綠地，一家大小可以一同享受樂活悠閒的假日時光。

交通方面僅需5-10分鐘車程抵林口outlet、6分鐘上國道，交通易達性高，且已規劃在社區門口增設UBike站、文化二路也計畫延伸至捷運A7體育大學站，無論是出遊還是血拼，食衣住行育樂都能被滿足。華亞三路上綠覆率高，行人、單車、汽車分道，規劃相當友善，華亞科技園區二期也將於近年完工，區域人口持續增加，生活機能必更為提升，許多首購族相當看好未來發展。

▲「合遠新天地」社區大廳簡約有質感。



極簡品味的建築風格，結構採用RC鋼筋混凝土，廚房搭配櫻花三機、衛浴設備則是英格爾。社區大廳方正明亮、採光極佳，亦有中庭花園、交誼廳、健身房等休閒設施，且每層4戶皆為2～3房的均質社區，戶戶雙面採光，屋內簡約的木質調設計讓視覺感舒適溫暖、大片落地窗讓室內明亮度大增，讓你擁有自在放鬆的居住品質。

▲極簡風格延伸至屋內，木質地板讓視覺更為溫暖，搭配白色牆面與灰色系統櫃及沙發，營造出簡約時尚感。



▲戶戶皆擁雙採光，房間內也有大片窗戶，與其讓鬧鐘叫你起床，不如讓陽光叫你起床。

▲全室裝潢一次到位，免去花錢花時間的裝潢部分，只要一卡皮箱即可入住！

身為A7新市鎮少見的新成屋，不只省去許多等待交屋的時間，租金也可以少付幾十萬，最重要的是，看房不用再靠想像力，也無須擔心交屋後「與樣品屋不符」，實際走一趟，能看得到、摸得到，更令人安心。

「合遠新天地」鎖定首購族，2字頭的價格吸引不少薪水族的目光，打出「幸福成家」的概念，自備10%起即可交屋，無論是頭期款或是房貸都減輕不少負擔，而購屋後最讓人頭痛的裝潢部分也不用煩惱，有多種名家設計風格可選，不必再花費金錢時間跟另一半及設計師溝通，一卡皮箱即可無痛入厝。

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