ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

園區首席！「合遠新天地」自備10%起交屋附裝潢　買比租更划算

ETtoday房產雲

▲▼合遠新天地。（圖／業者提供）

▲「合遠新天地」緊鄰華亞科技園區，是全社區皆為2～3房的均質社區。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

身為有成家打算的薪水族，每個月幫房東繳房貸，心裡都會覺得痛痛der，不如把辛苦錢付給銀行，至少房子還是自己的，不過北台灣蛋黃區老公寓一坪動輒6、70萬起跳，小資族只能望而興嘆。

桃園A7新市鎮崛起後，每坪2字頭的房價讓首購族為之心動，成為北台灣房市黑馬，也是首購焦點區域。位於華亞科技園區正對面的「合遠新天地」為A7新市鎮少見的新成屋，賞屋不用靠想像力，也不用擔心「內容物與標示不符」的問題，看得到、摸得到，自備款10%起，交屋還附全屋裝潢，一卡皮箱就可入住，買房比租房還方便，讓青年成家輕鬆無負擔！

▲▼合遠新天地。（圖／業者提供）

▲只要步行一分鐘就能進出園區，省去通勤的辛苦，再也不會一肚子火。

「合遠新天地」位於龜山區文化二路、華亞三路路口，正對面即為華亞科技園區，只需步行一分鐘就可以進出園區，對於工作地點就在附近的科技新貴來說絕對是一個省時的好選擇。時間就是金錢，你可以把時間浪費在比通勤更美好的事物上。

▲▼合遠新天地。（圖／業者提供）

▲大崗生活圈、復興商圈、長庚商圈皆距離不遠，獨享A7A8雙商圈。

擔心重劃區的生活機能嗎？「合遠新天地」近文化二路生活圈，相較於車流量大的文化一路，文化二路有大崗生活圈、復興商圈、長庚商圈也在不遠處，獨享A7跟A8雙商圈。周邊建設包括樂善科技園區、郵政物流園區、雙公園及樂善國小優質學區，成家立業生子的人生規劃在這裡可以一次完成。

▲▼合遠新天地。（圖／業者提供）

▲華亞三路道路平整寬敞，另有規劃人行道與單車道，道路規劃友善。

▲▼合遠新天地。（圖／業者提供）

▲有商圈、有學區、也有綠地，一家大小可以一同享受樂活悠閒的假日時光。

交通方面僅需5-10分鐘車程抵林口outlet、6分鐘上國道，交通易達性高，且已規劃在社區門口增設UBike站、文化二路也計畫延伸至捷運A7體育大學站，無論是出遊還是血拼，食衣住行育樂都能被滿足。華亞三路上綠覆率高，行人、單車、汽車分道，規劃相當友善，華亞科技園區二期也將於近年完工，區域人口持續增加，生活機能必更為提升，許多首購族相當看好未來發展。

▲▼合遠新天地。（圖／業者提供）

▲「合遠新天地」社區大廳簡約有質感。

極簡品味的建築風格，結構採用RC鋼筋混凝土，廚房搭配櫻花三機、衛浴設備則是英格爾。社區大廳方正明亮、採光極佳，亦有中庭花園、交誼廳、健身房等休閒設施，且每層4戶皆為2～3房的均質社區，戶戶雙面採光，屋內簡約的木質調設計讓視覺感舒適溫暖、大片落地窗讓室內明亮度大增，讓你擁有自在放鬆的居住品質。

▲▼合遠新天地。（圖／業者提供）

▲極簡風格延伸至屋內，木質地板讓視覺更為溫暖，搭配白色牆面與灰色系統櫃及沙發，營造出簡約時尚感。

▲▼合遠新天地。（圖／業者提供）

▲戶戶皆擁雙採光，房間內也有大片窗戶，與其讓鬧鐘叫你起床，不如讓陽光叫你起床。

▲▼合遠新天地。（圖／業者提供）

▲全室裝潢一次到位，免去花錢花時間的裝潢部分，只要一卡皮箱即可入住！

身為A7新市鎮少見的新成屋，不只省去許多等待交屋的時間，租金也可以少付幾十萬，最重要的是，看房不用再靠想像力，也無須擔心交屋後「與樣品屋不符」，實際走一趟，能看得到、摸得到，更令人安心。

「合遠新天地」鎖定首購族，2字頭的價格吸引不少薪水族的目光，打出「幸福成家」的概念，自備10%起即可交屋，無論是頭期款或是房貸都減輕不少負擔，而購屋後最讓人頭痛的裝潢部分也不用煩惱，有多種名家設計風格可選，不必再花費金錢時間跟另一半及設計師溝通，一卡皮箱即可無痛入厝。

更多精彩內容請看2019房產新勢力►►►

關鍵字：首購建案房產A7新市鎮A7新林口房產新勢力

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/3974

園區招商＋台商返鄉「A7新市鎮」前景可期！2字頭捷運宅強吸首購族

雖然房市「329檔期」剛過不久，但今年買氣總算撥雲見日，專家也看好Q2能延續前一波熱絡，再創交易高峰。此時正好中美貿易戰打得火熱，台商帶著資金、就業機會回流，同時再創下難得的土地交易量，全台各地科技園..

6月6日 10:00

人口紅利、軌道經濟！台中「根基穩、實力強」　未來10年發展看好

隨著台中機場升格中部國際機場，捷運綠線通車在即，近期中美貿易戰吸引大量台商回流，各界最看好的經濟大熱區竟非首都台北，而是過去以傳統機械機具製造業起步，並在世界具領導優勢的台中工業區，加上先前遷都議題更一度掀起台中熱，許多人預期台中未來十年的發展將有機會超越台北。

6月8日 10:00

前4月商用不動產交易近1200億　工業地是主角

全台商用不動產土地交易熱，據商仲業者統計，前4個月總交易金額達1199億元，對比去年同期，成長161%。其中，受台商回流設廠影響，工業地交易金額即占281億元，近4分之1強。

6月4日 14:31

還想再等更便宜　北市4行政區單月賣不到30戶　

北市住宅大樓價格已經連續12個月，滑出一坪60萬元水準，不僅如此，今年2月交易量大減近4成，其中中正、松山、南港、大同單月交易戶數低於30戶。房仲業者分析，北市房價近2年仍在區間盤整階段，單月均價雖未重回6字頭門檻，但跌幅並不大，處於較穩定狀態，且2月受年節假期影響、工作天數有限，或多或少影響房屋交易量。

6月4日 13:25

包租代管不接地氣　4大敗筆浪費納稅人血汗錢

包租代管出包頻頻，包括積欠房東租金、假合約詐領獎勵金等事件，接二連三鬧上新聞版面。對此，房地產業界大老跳出直指，包租代管倉促上路，「根本是為『空屋移轉社宅』掩飾政績，同時違建戶還能納入獎勵對象範圍，也未明訂獎勵對象應為空，加上打高空的理論派，難以執行。」4大敗筆，致使該法弊端連連，令人心寒。

6月4日 12:44

狂起雞皮！淡水18層大樓「神秘白框打X」　網愣：外星人做記號

密集恐懼症慎入！有民眾行經淡水路上，驚見某社區大樓外牆上，畫滿無數個框框，還出現「X」符號，彷彿是外星人做記號般，讓人越看越毛。

6月4日 11:57

影／北市新案單價只要25萬元　這種算法惹民怨

對岸同胞入侵買房？連宣傳單都專為他們所設計嗎？近期在網路上高度流傳的一張售屋宣傳單，標榜「台北市蘊藏一個國際村」，距離松機國門甚至只要1.5公里，如果沒仔細看，單價25萬元煞是吸引人，但該單價卻是以「平方公尺」計價，而非台灣慣用的「坪」，若換算每坪單價，則已來到8字頭。對此，負責該建案銷售的人員指出，「近期看屋的，有不少國際級人士，平方米計價，是國際趨勢，並非譁眾取寵。」

6月4日 11:53

垃圾變身居家好幫手？　4招牛奶盒起死回生術

很多外食族或是大學生習慣在外解決三餐，一經過便利商店，突然就會想來一杯冰冰涼涼的飲料。而每當喝完一杯飲料，就等於製造了一個需要再加工回收的垃圾。你有想過這些「可回收垃圾」可以有其他用途嗎？對此，信義居家提出4招牛奶盒活用術，讓垃圾也能變成居家好物。

6月4日 11:51

汐止新建案「37坪4房」怎麼隔？　網推「書廚心洞」新空間

買房是人生大事，新北市一起新建案廣告標語引起網友討論，因為廣告上寫著「37坪、4房」，讓人開始好奇「37坪扣掉公設後，4房到底要怎麼隔間？」

6月4日 10:43

8000元租豪宅透天！鏡中驚現「爛臉女躺浴缸」　閨蜜抖查…和凶宅同地址

小心租金太便宜有「詭」！一名女網友發抖直呼，日前朋友在高雄找到一間豪宅透天，租金8000元實在太便宜，本來與房東相約晚上看房，怎料原PO還沒到現場，就在鏡子裡看見一名女子全身鮮血倒臥浴缸裡，她嚇得輸入地址查網，竟發現是凶宅。

6月4日 10:28

讀者迴響

熱門新聞

9萬租豪宅！網友讚阿翔租屋反遭..

出賣女友睡姿！真理褲辣腿網暈了

孩狂盯廁所！媽嚇逃櫃台…剩照片

求買200萬隱居房　網推爆北台..

華漾大飯店中崙店熄燈　千坪會館..

看新建案「廚房沒對外窗」　網：..

超狂天柱擋入口！網：拓海上班了

大樓驚現神秘白框　網狂起雞！

新北市今年最大案　500組客戶..

首年管理費0元！他曝建商心機真..

ETtoday房產雲

最新新聞more

房仲正妹不懂業務話術　半年收入..

合遠新天地自備10%起交屋附裝..

華漾大飯店中崙店熄燈　千坪會館..

「歐洲聯邦」2周土石坍2次　網..

3%保證紅利!喬崴bnb樂勝海..

新北市今年最大案　500組客戶..

愛美商機驚人！　西門町藥妝店3..

北市千萬以下宅逐步淡出　最便宜..

高雄首購族往哪去？　高大1字頭..

富宇敦峰2字頭買大師級輕豪宅

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366