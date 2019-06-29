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40元買房！夫妻砸百萬裝潢　「5年內不能逃」入住後超崩潰…

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▲▼40元買房！夫妻砸百萬裝潢　入住後超崩潰…（圖／翻攝Google Map）

▲屋主表示，街上人煙稀少！（示意圖／翻攝Google Map）

網搜小組／綜合報導

不少年輕人感嘆買房如夢，但英國政府卻主打銅板價購屋計畫，一對夫妻花只了40元新台幣買老屋，甚至豪砸百萬裝潢，無奈入住後，才發現這一條街根本是「鬼街」！

據《Daily Mail》報導合，英國利物浦議會推出1英鎊買房計畫，買方需在當地工作或生活，去（2018）年2月，一對夫妻梅爾和鮑伯（Mel and Rob Hilton-Phillip）幸運在韋伯斯特三角區（Webster Triangle）買下3臥室的屋子，價格僅需1英鎊（約40元新台幣），但這麼便宜是有原因的！

為了想讓房子更溫馨舒適，夫妻倆先砸了4萬英鎊（約新台幣157萬多元）裝潢，一家人住後，才發現這是一條被遺棄的街道，總共僅4戶人居住，其他房子仍在整修中，梅爾透露，「我們根本不敢出門」，鮑伯更形容這一條「鬼街」，尤其到了晚上更可怕，會有惡霸放火燒東西、在街上隨地大小便，居住品質堪憂。

梅爾驚恐說道，若獨自一人走在街上，會有一群不良少年從黑暗中走出來靠近你，「那種感覺令人驚恐萬分」，最令他們擔心的是，對面房子過於老舊，深怕哪天會倒塌過來。

夫妻倆感嘆，本來幻想著入住新屋後，能開啟無憂無慮的生活，不用被高額貸款壓著喘不過氣來，如今只能認命接受一切，加上當初購屋計畫已註明需住5年，一家人暫時無法離開這條「鬼街」。

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關鍵字：英國買房夫妻裝潢

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