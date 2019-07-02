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男友來過夜！室友撂話「一天收100元租金」　神邏輯驚呆她…8天享免費

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▲男友來過夜！室友撂話「一天收100元」她拒付鬧翻（圖／取自免費圖庫Pixabay、爆廢公社）

▲租約要到明年3月底！（圖／翻攝自臉書爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

不少學生、上班族會與三五好友合租屋，彼此互相照應外，也可省房租錢！不過一名女網友卻抱怨，有時會帶男友回家溫存，惹得友人不開心，要求一天需加收100元租金。雙方為此吵得不可開交，友人直言要搬走，不願把剩下合約走完。

一名女網友替閨蜜抱屈，當時單身的她與一對夫妻、一位男性友人合租一間房子，近日閨蜜交新男友，對方偶爾會來家裡住一晚，或休息3至4個小時，卻成了吵架導火線。

小倆口恩愛進出，豈料一陣子後，夫妻不滿向閨蜜提出抗議，「男朋友來一天就付一天100元的錢」，甚至還推出優惠方案，一個月有8天可免費，讓閨蜜傻眼至極，堅持不願掏錢。

沒想到，夫妻出言威脅「要搬走，不付剩下的房租」，閨蜜氣得拿出切結書表示，「中途任何一方提前遷離他處時，應賠償剩下期間的租金和管理費用！」結果夫妻根本沒在帕，回嗆，「妳去告呀！」目前雙方鬧僵，誰也不讓誰，原PO只好將這起糾紛PO在臉書《爆廢公社》上，好奇詢問「閨蜜拿合約對夫妻提告，說夫妻不想付房租，這樣會贏嗎？」

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▲男友來過夜！室友撂話「一天收100元」她拒付鬧翻（圖／取自免費圖庫Pixabay、爆廢公社）

▲網友持正反看法，建議好好坐下來談，別傷了和氣！（圖／翻攝自臉書爆廢公社）

文章掀起網友關注，紛紛提出中立觀點，「協議書上面簽約沒說不能帶外人回來吧，如果夫妻以一天一百這為由，這錢不應該付，這算私下協議吧」、「帶人回來的那100元是額外可以再談論的，但是違反簽約的提早搬走的，又不願意付錢，就可以提告了」、「於法夫妻站不住腳，於理閨蜜不太對」、「一個月有八天免費還不夠的話，我覺得閨蜜的男朋友是真的太常來了，畢竟他本來就不屬於租客」、「3000（元）不多啊，比去旅館便宜」。

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關鍵字：房租男友過夜租金室友

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