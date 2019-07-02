日本當台勞！他買房全貸款「3.2萬揹35年」喊窮　網羨慕死：太便宜

▲原PO花千萬在日本買房！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

一名台男在日本生活，因租金跟貸款差不多，決定砸千萬買預售屋，超狂的是，他買房全額貸款，月繳3.2萬元，透露心聲「因為我窮，得靠自己！」怎料，大批網友看完後，紛紛流露出羨慕眼神直呼「也太便宜了…」

「在日本當外勞的台灣人！」一名男網友對自我解嘲，在海外打拚工作，近日萌起買房念頭，做足功課後，看遍大樓、透天等物件後，終於看中一間預售屋，總價4000萬日幣（約新台幣1148萬多元），預計明年就可晉升有殼一族，「也算是通過了另一段人生大事吧！」

原PO表示，室內25.5坪、陽台3.48坪，原本建商設定為是3+1房，但他想擁有舒適的大客廳，最後與建商商討後，改成2+1房。上班交通與通勤狀況，原PO說，車位要另租，不過家裡離地鐵很近，走路僅需5分鐘，且到市中心約10多分鐘內可抵達。

至於大家最好奇的房款部分，原PO透露，「全貸款，利息為0.525%」，敲鍵盤精算後，房貸、管理費、修繕公基金每月需繳3.2萬元新台幣，他苦笑，想到要當房奴35年，心裡就開始心慌慌，「因為我窮，得靠自己…所以只好選擇全貸款（遠目）」。

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▲網讚，太便宜！（圖／翻攝自PTT）

原PO的過人勇氣，掀起《PTT》大批網友驚呆，「也太便宜了…」、「這麼便宜的新屋？」、「相比台灣房價，真是貴的沒理由」、「利息好低喔」、「恭喜，你不會後悔的」、「稅也太貴了吧」、「決定要長住的話是沒什麼關係的，自住沒差，如果是投資，未來要出租或賣出才有討論的意義」、「這在日本都會區算寬敞耶」。至於原PO的薪水也讓網友很好奇，他只低調表示，「年收房價比少於5」。

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