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搶飯店、店面等發大財？　高市上半年5大交易總額衝破70億

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▲▼高雄商用不動產。（圖／翻攝GoogleMap）

▲今年高雄商用不動產交易金額最大的個案，就是海霸王集團以54.4億元標下85大樓部分樓層的飯店。（圖／翻攝GoogleMap）

陳建宇／高雄報導

高雄市今年的商用不動產市場沸沸揚揚，不論是買賣或法拍都非常熱絡，統計今年高雄交易金額前5名的商用不動產，總價至少都是億元起跳，前5大交易總金額，則超過70億元。高雄這些商用不動產都各有特色，以下就盤點今年高雄交易金額前5名的商用不動產。

第1名：海霸王54億標下85大樓

今年高雄市商用不動產交易金額最大的物件，就是海霸王集團在法拍市場，以54.4億元、標下85大樓部分飯店樓層，包括34~35樓及37~85樓，總面積3.2萬餘坪。該物件前兩拍都流標，到第三拍時，由凱德唐有限公司得標，該公司為海霸王集團第二代開設，而得標價僅比底價多1萬元。

▲▼高雄商用不動產。（圖／翻攝GoogleMap）

▲皇普建設斥資7.6億元向南和興產購地，未來將規劃為住宅。（圖／翻攝GoogleMap）

第2名：皇普砸7.6億買南和興產土地

今年1月底，上市建商皇普建設鎖定高雄土地，以7.6億元向高雄大地主南和興產，買下位於苓雅區憲政路、樂善街口的1~2樓店面，也是今年截至目前為止高雄商用不動產交易的第2名，該地原為保齡球館及電子遊藝場，皇普建設購入後將把地上物拆除並改建首購、首換大樓。

▲▼高雄商用不動產。（圖／翻攝GoogleMap）

▲皇家尊龍飯店1月出售，但成交價僅為開價的63折。（圖／翻攝GoogleMap）

第3名：皇家尊龍大飯店5.6億元終於賣出

鄰近高雄車站的皇家尊龍大飯店近期改名為Hù House互舍酒店，根據實價登錄資料，該飯店今年1月就已出售給錦鴻開發建設有限公司，交易金額為5.6億元，不過該飯店原本開價8.8億元求售，最後卻打了63折賣出，而該飯店四月就曾傳出原董事長狀告女兒賤價出售飯店，比飯店買賣更引人注目。

▲▼高雄商用不動產。（圖／翻攝GoogleMap）

▲北高雄鼓山區的1~2樓店面，被北部台商購入。（圖／翻攝GoogleMap

第4名：台商用1.75億元買鼓山區店面

店面一直都是許多高資產客層鎖定的投資標的，而位於鼓山區文信路、篤敬路口的1~2樓店面，今年1月就以總價1.75億元售出，該店面現為渣打銀行，建物移轉面積為313.3坪，換算單價每坪55.8萬元。據附近房仲業者表示，該物件是由台北的台商購入。

▲▼高雄商用不動產。（圖／翻攝GoogleMap）

▲位於中正一路的店面土地在實價登錄上竟然每坪要654萬元。（圖／翻攝GoogleMap）

第5名：中正一路三角窗單價衝破600萬

排名第5的是位於中正一路、近福德二路的店面，該店面緊鄰加油站，建坪僅21.24坪，但總價竟然高達1.38億元，列在實價登錄上的單價竟然是每坪654萬元！不過實際檢視發現其實該店面土地面積達155.18坪，換算土地單價每坪則為89.5萬元，也符合區域行情。

關鍵字：高雄商用不動產法拍85大樓尊龍皇普交易南和興產海霸王店面飯店

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