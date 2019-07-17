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高醫商圈收租超好！百人排隊搶看房

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▲網羅中北地區、香港客層，鎖定「郡都當代」３個月內預約組數衝破千組。（採訪撰稿／記者吳思瑤；攝影剪輯／記者謝婷婷）

▲▼郡都當代 高醫建案。（圖／業者提供）

▲高醫70億指標新案「郡都當代」未公開先轟動，周周擠爆現場。（圖／業者提供）

記者吳思瑤／高雄報導

高雄房市受到看好，建商紛紛展開推案強勢火力，其中總銷高達70億元的郡都集團「郡都當代」，不僅具備正對高醫、公園第一排的稀有立地位置，更是市區內稀有的中、小坪數，以輕總價規劃，號召年輕人一起買房，讓建案還未公開就先轟動，吸引滿滿人潮，接待人員不斷高喊恭喜。愛山林建設副總徐永仁表示，「這波已經從三月醞釀到現在，累積的客戶已經有破千組，採取號碼牌早鳥享優惠，6/29早鳥優先選戶，有些人是一次來買兩戶到三戶都有。」看準高醫商圈的發展性，以及同盟公園的好環境，加上以2~3房為主力，抓緊自住、置產客的心。

▲郡都當代。（圖／記者謝婷婷攝）

▲6/29早鳥正式公開，優先邀請VIP客戶選戶。（圖／記者謝婷婷攝）

▲郡都當代。（圖／記者謝婷婷攝）

▲高醫龐大消費人潮與醫護購屋客層，對區域房市形成高度支撐。（圖／記者謝婷婷攝）

近期三民區少有大型新案推出，這次市區2500坪大筆精華地釋出稀有，高醫商圈又是北高雄熱門發展區，不管是學校教授，還是醫生、學生，甚至對一般家庭來說，都讓他們相當看好。加上周圍鄰近高雄車站、站東特區發展。時尚流行聚集地，義享天地、悅誠廣場百貨開車3-5分鐘就到，交通上更緊鄰捷運紅線後驛站，還有正在規劃中的捷運黃線，未來能同時擁有2條捷運路線，各項優勢也成功吸引這波超熱買氣。當天來簽約的民眾邱小姐也說，「本身從事醫療業很忙碌，所以生活便利就變為她最重視的一點，高醫商圈的美食很多，交通又方便，小孩要買吃也不用她煩惱。」

▲郡都當代。（圖／郡都當代提供）

▲整體豪宅級規劃，打造新古典摩登新城，豐富休閒設施；壯闊挑高巴洛克穹頂門廳、歐式噴泉水舞花園。（圖／業者提供）

「郡都當代」除了擁有大基地優勢，更在市中心打造挑高近八米巴洛克穹頂門廳·、歐式噴泉水舞花園優雅迎賓，此外，也特別規劃 22項超豐富休閒設施，頂樓更有四大主題空中花園，讓每位家庭成員，回到家可以如同度假一般享受。

郡都當代 ｜ 基本資料

郡都當代粉絲團>>>
郡都當代官網>>>
基地位置 : 高雄市三民區同盟一路
投資興建 : 郡都建設有限公司
建造號碼 : (108)高市工建築字第01400號
建築規劃 : 郡都建設集團
營建工程 : 甲天下營造股份有限公司
公設設計 : 東方文苑國際文創有限公司
燈光設計 : 郡都建設有限公司
景觀設計 : 郡都建設有限公司
基地面積 : 2492.1坪
建築結構 : RC
建 蔽 率 : 50 %
容 積 率 : 300 %
公 設 比 : 約35 %
規劃樓層 : 地上15樓(A、B、D、E共四棟)/地下3樓
規劃戶數 : 616戶。
規劃坪數：約21坪~35坪。

關鍵字：高醫商圈悅誠廣場紅線後驛站郡都當代同盟公園

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