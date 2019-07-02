▲台中機廠特區漲勢爆發！捷運精品宅「達麗居山」一期銷售破九成。（採訪撰稿／記者吳思瑤；攝影剪輯／記者謝盛帆）

▲跟著軌道走！用低總價入主未來核心城市「達麗居山」。（圖／記者謝盛帆攝，以下同）

記者吳思瑤／台中報導

跟著軌道經濟走！台中捷運綠線明年即將通車，也因此帶動了周邊房市發展，就以北屯區來說，隨著台74線、捷運綠線、台鐵高架紅線等交通建設加持，勢必成為最受矚目的新興重劃區。

▲看準捷運綠線明年即將通車，因此帶動了周邊房市發展熱潮。

▲▼達麗居山緊鄰捷運G3舊社站、松竹火車站，出門便是北屯、松竹、崇德及頭家厝等四大商圈。

台中北屯區即將擁有第一條捷運綠線穿過，當捷運通車後，加速北屯發展和生活圈優勢不成問題，具有捷運起站G0的交通優勢，同時在台鐵紅線以西，具有相對成熟的北屯、頭家厝與崇德商圈，生活機能完善；另外在捷運G4松竹站，有台鐵和捷運雙鐵共構優勢，看準這塊新興重劃區發展，上揚國際張譯升表示，「預計2020年整個捷運綠線會做一個開通，另外潭子從匝道口跟74松竹匝道口，未來也會整個施工完成。對達麗居山所處在整個機捷特區裡面，發展速度相對有信心。」

▲▼台中北屯的機捷特區不僅擁有第一條捷運綠線穿過，位於總站G0旁的特商區，未來更有COSTCO進駐，加上鄰近的南興公園、舊社公園。

就因為交通建設快速刺激下，讓北屯、潭子兩區交界的「捷運機廠特區」，生活圈加速成型。來自高雄的達麗建設，首度北上台中，積極布局台中房地產市場，透過精準眼光，在機捷特區推出最大基地建案「達麗居山」，基地距離捷運G3站僅300公尺，未來還有COSTCO二館，加上萬坪的南興公園、舊社公園，在多重優勢下，帶動周邊經濟，一開賣就引起廣大迴響。

▲機捷特區最大基地建案「達麗居山」，距離捷運G3舊社站和未來COSTCO二館僅需300公尺。

為了符合市場上適合年輕人及小家庭的都會主流坪數，達麗居山以精品規格規劃2~3房。上揚國際張譯升說：「已經在5/25做了第一波一期的潛銷公開，目前已熱銷9成的部分，接近200戶的2房，目前接近快完售狀態，主推的話是34坪的3房和55坪、46坪的4房。」在規劃與地段多重優勢下，近期區內推案銷況佳。

▲以精品規格規劃最適住的坪數，推出2~3房型，是最適合年輕人及小家庭的都會主流坪數。

▲▼主打全方位年齡層需求，設置兒童遊戲室、空中花園、泳池區等多達13項公共設施。（圖／業者提供）

除了推出適合年輕人及小家庭的都會主流坪數，公共設施多達13項，以全方位年齡層需求，像是飯店式挑高6.1米門廳、健身房、瑜珈室、多功能娛樂室、兒童遊戲室、家教教室、媽媽教室、閱讀區、下沉沙發區、交誼廳、KTV室、棋藝室、空中花園、曬被區、泳池區等。集結交通、地段、生活機能優勢，捷運機廠特區成為台中未來的核心城市之一，更同時吸引不少換屋族青睞。