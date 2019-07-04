預售新案量趨緩　大台北房價「鐵板一塊」　

▲6月預售推案力道趨緩、案量縮剩下5百億元，而代表新案市場住展風向球連亮4個月亮起衰退的黃藍燈。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）



記者黃靖惠／綜合報導

6月預售推案力道趨緩、案量縮剩下5百億元，以大台北一線行政區域市況變動不大，新預售供給、看屋組數不太受影響，建商看好後市，開高價風氣不變，但是「開高殺多」情況也讓議價率上揚。住展雜誌企研室經理何世昌表示，雖然開高價挑戰市場接受度的建案越來越多，但成交價爬升的幅度並不大，民眾買房不必被開價嚇到，「不當劊子，就變盤子」，大膽議價才是王道。

北台灣新案市場住展風向球分數，6月較上個月少了2.5分，已連4月亮黃藍燈，從看屋來人組數、成交組數雙雙下滑，而購屋族最關心平均議價率指數上揚，但並非大台北地區一線城市新案，以大台北一線行政區市況變動不大，反觀二、三線蛋白與蛋殼區，市況急劇變淡，許多建案平均單週來人組數不到10組，呈現「蛋黃保溫、蛋白失溫」的極端市況。

房屋平均議價率分數雖上揚，但大台北一線區域價格，仍是鐵板一塊，建案開高價風氣不變，議價空間依然偏高，並未同步縮減。住展雜誌企研室經理何世昌表示，雖然開高價挑戰市場接受度建案越來越多，但成交價爬升的幅度並不大，民眾買房不必被開價嚇到，「不當劊子，就變盤子」，大膽議價才是王道。

今年以來，大台北蛋黃區建商瘋狂開天價的案例頻仍。以中和為例，有危老建案最高開價，單坪衝破百萬元，比台北市蛋黃區危老改建案價位更高。何世昌指出，雖然開高價挑戰市場接受度建案越來越多，但成交價爬升的幅度並不大，民眾買房不必被開價嚇到，「不當劊子，就變盤子」，大膽議價才是王道。

以北市來說，相對低單、低總價的建案依然是票房保證，例如內湖最熱賣的「富貴莊園」、「竹城｡有樂町」都是內湖區相對低單價案，前者剛開案銷售率訊速過半，後者則已經完銷將結案。



何世昌分析，目前北台灣房市仍有一定的買氣，尤其大台北地區相對穩定，但桃、竹與基隆、宜蘭相對疲弱。不過，大台北市況雖強，但買氣高度集中於中、小坪數，或者相對低總價的產品，這也意味著國內房市還沒到全面走揚的地步。