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日本街道超乾淨！網歸功「國民素質」批台人隨便　他曝關鍵：跟水準沒關係

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▲▼建築物、房子、房屋、高樓、大樓、蝸牛族、房貸、買屋、買房、房地產、建商。（示意圖／取自pakutaso）

▲有人好奇，日本街道為何總是乾淨。（示意圖／pakutaso）

網搜小組／綜合報導

「日本街道為什麼這麼乾淨？」有鄉民日前在PTT問卦，說日本很多郊區或名勝古蹟旁邊的街道，看起來都很乾淨、沒有垃圾，甚至連灰塵都沒有，好奇發問「為什麼日本的街道可以保持得這麼乾淨？」話題吸引另一名網友回文，他不僅分析日本街道乾淨的原因，也說「把理由怪到素質，是蠻奇怪的一件事。」

鄉民在PTT的Gossiping板上問卦，「日本很多郊區的街道，或是名勝古蹟旁的街道，看起來很乾淨沒有垃圾，甚至連灰塵也沒有，為什麼日本的街道可以保持得這麼乾淨？」許多人紛紛留言，「懂得自律，所以相較起來公德心較好」、「台灣人各種隨便、違規」、「國民素質高啊！」

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▲▼日本，旅遊。（圖／pixabay）

▲走在日本街上，會發現地上很少有垃圾。（圖／Pixabay）

話題吸引熱論，就有網友看到討論後，忍不住回文，指出日本街道乾淨的原因，「因為他們花很多時間、金錢、資源去清，會定期花錢整修房子，粉刷、清洗牆面、換磁磚，跟用路人水準沒啥絕對關係。」他說，這個問題就像一個不打掃房間的人，卻問「為何會打掃的人，房間為何比較沒灰塵」一樣。

網友表示，一條街，每天有幾千人通過的地方，路人中只要有老鼠屎，天天累積一定會髒，「只要每幾天有一兩個人會亂丟垃圾，每個禮拜有一兩個人亂吐口香糖，老鼠屎比例只要幾萬分之一就夠了」，加上只要一兩個禮拜沒有洗街車洗街，路上一定一堆灰塵。

「幾個月過後，這個地方一定變髒，所以你不花錢花時間掃，是不可能乾淨的」，網友指出，日本的店家常常清掃店門口，還有社區義工會自主打掃，店家或房東更會為了門面、把老招牌換掉，甚至洗房屋和重新粉刷，政府也會聘人去清除地上的口香糖。

▲日本房（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲網友指出，日本店家常清掃店門口。（示意圖／Pixabay）

最後他說，台灣因為沒有付出那麼多的時間、金錢跟資源去打掃，當然不可能比較乾淨，「沒法花錢花時間，又要馬兒跑、又要馬兒不吃草，然後把理由怪到素質 是蠻奇怪的一件事。」

看到貼文後，有人還是質疑，「日本人整齊，喜歡把東西整理乾淨，至少店家及店面是這樣，看看台灣那些做生意還得過且過的小吃店，擺設跟環境又髒又亂」、「人民素質也是非常關鍵的，但日本年輕人已經沒有所謂的傳統美德了。」網友則分別回，「不說別的，你家房子外牆清洗跟粉刷了嗎？建築外的電纜跟雜草有按時清嗎？如果自己都不願意花錢，店家哪會願意？」、「不常打掃，素質都是浮雲，日本路上很多煙蒂、偶而有垃圾，但都很快掃掉，你不花錢跟時間去掃，日本也不會乾淨的。」

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關鍵字：日本街道PTT

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