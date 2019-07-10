35歲男想買房被擋！3年房價「800萬→1200萬」家人狂罵　他心酸：婆媳問題

▲原PO想買房但頭期款不夠，無奈家人不幫忙出還唸人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



網搜小組／綜合報導

有家庭後便會想買房，除了有個安心的窩之外，也可以避免摩擦問題。一名男網友表示，他存款300萬元想買房，但頭期款總是只差一點，向家人求援卻被罵「為何一定要搬？」，讓他很是委屈，原來想搬家的原因是妻子在家中總是被欺負，「有婆媳問題，你們知道嗎？」

該名男網友在論壇「mobile01」發文表示，35歲的他3年前自備300萬元，想請家人幫忙支助一點當頭期款，沒想到對方都不肯幫忙，直到現在房價漲到1200萬元，讓他很是無奈；另外，家人們也不斷提出質疑，「我們沒錢，要買就自己想辦法」，「我們就是想不通你們為什麼一定要買房要搬走」。

▲原PO的妻子因婆媳問題困擾已久。（示意圖／CFP）



「有婆媳問題，你們知道嗎？」原PO表示，他的妻子下班工作累，沒有幫他的妹妹洗碗就被媽媽唸，還嗆說「做別人家的媳婦就是要做好家事；此外，由於他的親戚孩子們差不多時間出生，兒子總被爺爺、奶奶比較，「為什麼爺爺和奶奶總是說我不好，誰比較好，我很難過」，讓他聽了非常心痛，這才決定搬家。

當原PO最近再次與家人商討買房籌錢的問題時，對方直接開口要搬到交通不便的舊家，將現在的住處讓出，「也跟你們說住舊家交通有多不便利...到底該怎麼做才是最好的答案？」

網友看完紛紛留言，「自住就勇敢的買下去，沒有那麼多頭期款，那先考慮買其他地方較便宜或中古屋」、「自己的房子自己買，不要期望別人出錢幫你解決問題，既然要望著別人的錢，那就老老實實地接受現況」、「有自備300還買不下手？還要家人幫？？」、「支持買房＋1」。