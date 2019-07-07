新北板南線最夯捷運宅　3大優勢打趴板橋

▲捷運環狀線板橋站。（圖／記者謝婷婷攝）



記者黃靖惠／綜合報導

新北市最精華的捷運板橋站有高鐵、台鐵、捷運、客運轉運中心，交通便利、附近行經人潮多，周圍房屋買賣量大，交易堪稱全市一哥，但捷運宅熱門程度竟敗給土城捷運海山站，房仲業者分析，第一、兩站車程相差7分鐘，土城房價只需一半，第二、且土城近來利多話題不斷，除了捷運環狀線以外，再來還有醫院、影城、商場等，第三、當地許久未有新建案，一有預售吸引當地換屋族出籠。

新北市板橋地政事務所統計，自2012年實價登錄起至去年5月份止，位於新北境內的捷運板南線各站、周邊500公尺的房市交易量，前3名是海山站、新埔站、江子翠站，其中海山站榮登新北板南線最夯捷運宅站，除了周邊大樓林立、人口密度高，再來離板橋站只需7分鐘車程，但房價只要一半，吸引購屋族入手，且近7成是新北購屋族。

排名第2、3名新埔站及江子翠站，新北購屋買盤同樣佔了6成多，其次是北市購屋族及其他縣市。

捷運板南線人潮多。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

信義房屋海山店店長陳威廷表示，民國80幾年北二高開通後，建商在土城蓋了很多蓋房子，使得當地將近20多年沒有大型推案出現，直到近1、2年才見新建案出爐，且集中在「土城暫緩重劃區」的新興重劃區內，因而當地換屋族出籠「舊換新」。

陳威廷說明，緊鄰捷運海山站「土城暫緩重劃區」，生活機能、交通便利，除了環狀線第一階段將於年底通車外，另市府與長庚醫院合作市立醫院BOT案，預計今年底完工，以及日月光的秀泰影城商場與購物商場，無論採買或看電影都很方便。

他說明，捷運海山站位於土城區，與板橋站僅相差7分鐘車程，房價卻砍半，且除了雙捷運外，緊鄰北二高及台65線快速道路，往返板橋、 新莊、五股、淡水、台北市中心都很方便。

捷運海山站周邊多30～40年老公寓、20年以上電梯大樓，以電梯住宅3房型產品，單坪均價35～39萬元，總價帶1200～1500萬元。另新大樓集中於土城暫緩重劃區，單坪均價為40～43萬元，以電梯住宅3房型產品，含車位總價帶1800～2200萬元；2房型含車位總價帶1000～1200萬元。

除此之外，預計今年底即將通車捷運環狀線第一階段路線，板橋區內的站體，如板橋站、新埔民生站、板新站周邊500公尺內交易量，一路下滑，從每年1300棟一路下滑，前年只剩下600棟，5年內減少400棟，平均每年少掉80棟交易量。