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中和屋主持有4月賣屋賺118萬　內行人一句話戳破發財夢

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▲▼中和「天空之城」社區。（圖／翻攝自GOOGLEMAP）

▲中和「天空之城」社區。（圖／翻攝自GOOGLEMAP）

記者黃靖惠／綜合報導

新北中和區「天空之城」的玻璃帷幕外觀十分顯眼，且樓高34層樓、總戶數達500多戶，為當地知名社區，今年4月32樓高樓層屋主只持有4個月，轉手後反賺118萬元，羨煞不少人，但房仲業者分析，房屋短期轉手將被課房地合一稅，如果屋主轉手前有事先裝潢，且裝潢費用無法按照房地合一課稅標準，那剩餘獲利可能被裝潢吃掉。

「天空之城」社區今年前4個月，共有7筆交易紀錄，扣除特殊、轉移坪數不同的交易，其中2筆轉手交易一賺、一賠。實價登錄揭露，高樓層32樓今年4月，總坪數77.48坪，以總價2430萬元出售，與屋主4個月前用2312萬元入手價相比之下，形同賺了118萬元。

台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰表示，該社區屋齡已逼近20年，目前平均成交單價落在35萬元左右，與景氣好的房價落差達1成5~2成，顯然受整體房市拖累影響，仍在賠售，且多戶數、套房與商辦產品交雜，抗跌性相對不足，加上周遭不乏戶數單純、屋齡較新的高CP值競品，都令此社區身價受到考驗。

他指出，該筆為短期交易將被課房地合一稅，約莫53萬元，實際獲利65萬元，若屋主轉手前有裝潢，且裝潢費用無法按照房地合一課稅標準，那剩餘獲利同樣可能被裝潢吃掉。

「天空之城」社區在中和區景平路，為鋼骨結構、外觀是玻璃帷幕，屋齡19年，2棟建築樓高34、29層，社區多達569多戶、住戶破千名，鄰近捷運南勢角站及環狀線景平站，交通便利，且周邊有大潤發量販店、大勇街黃昏市場，且步行5分鐘興南夜市，採買方便。

關鍵字：中和天空之城玻璃帷幕景平路轉手台灣房屋

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