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2選1嫁！社會觀察題「有房貸帥哥vs.無房貸肥宅」　網一面倒：這點能一輩子

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▲買房,房屋,租屋,租房,置產,成交。（圖／Pexels）

▲原PO問，要結婚的話會選怎樣的另一半。（示意圖／Pexels）

網搜小組／綜合報導

每個人的擇偶條件都不同，一名女網友好奇表示，「現在這個社會，土X哥也有人愛，所以我想來人間觀察」，假設兩種男生類型，一是父母沒有留房子、所以買房背了房貸的帥哥；二是父母有留房、不需要背房貸的肥宅，「各位女孩，如果今天想結婚，只有這兩者可選，會怎麼選？」話題吸引不少網友留言熱論。

這位網友在PTT的WomenTalk板上發文「有房貸帥哥vs.無房貸肥宅」，假設今天世界上只剩2個男人未婚，「一個是父母沒有留房子、要自己打拼買房背房貸的帥哥，人生會因為房貸犧牲生活品質」、「另一個是父母有留房子，不需要買房背房貸的肥宅，沒有房貸、找個正當工作就可以過的不差。」

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▲▼自住客買房曙光,新婚夫妻。（圖／pakutaso.com）

▲原PO列條件「有房貸帥哥vs.無房貸肥宅」2選1。（示意圖／pakutaso）

原PO說，想問其他女網友，如果今天想結婚，只有2人可以選，會怎麼做選擇。看到貼文後，留言幾乎一面倒，「房貸頂多還20年，帥卻能帥一輩子」、「有房貸表示他薪水支撐得起」、「帥哥啊！反正房貸又不是我繳」、「社會觀察，帥哥」、「房貸還的完，肥宅帥不起來」、「覺得有錢的肥宅比較容易亂搞，秒選帥哥，有上進心比較重要。」

不過也有人表示，「網路選帥哥，現實選肥宅」、「想結的不會等剩2個才結」、「我選擇單身」、「網路上都選前者，現實中都選後者然後偷吃前者」、「有房貸又怎樣，你以為女生沒錢啊？養對方都可以了」、「都不嫁，因為老娘自己有房有車，怎樣」、「只剩2個男人，物以稀為貴的概念，是他們來挑人餒！」

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關鍵字：買房房貸帥哥肥宅結婚PTT

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