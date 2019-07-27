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放哪有學問！超萌「招財貓」擺對位置發大財　但收銀台上竟是大忌諱？

ETtoday房產雲

▲▼風水，招財貓，招財，貓。（圖／pixabay）

▲笑咪咪的超萌招財貓人人愛！但同時想招好風水的你，擺對位置了嗎？（圖／pixabay，下同）

房產中心／綜合報導

你是貓派還是狗派？但不管你是哪一派，提到招財、招福，許多人第一秒想到的一定是「招財貓」！具有「功能性」、外型又超萌卡哇伊的招財貓，市面上常見有擺飾、電動娃娃，甚至手鍊、吊飾等，但要怎麼擺放、使用，才能招來好運氣？以下整理《Q博士》、《香港算命王》等網站分析，把適合擺放位置和風水禁忌一次講清楚！

如果把招財貓放「店舖」？

把招財貓放在店裡就是為了招徠更多的客人，因此放置的位子一定要面向店門口。另外，選擇舉左手的招財貓可幫店裡招來客人，也讓財源跟著進來；舉起雙手或是雙手舉聚寶盆的招福貓象徵財福雙致，也很適合放在店裡。

如果把招財貓放「家裡」？

負責「招財擔當」的招財貓就是要放在客廳最醒目的位置，同時最好進門就能看到，才好聚集財氣、福氣與運氣，方位則以「坐北朝南」較佳。此外，像是客廳裡的電視櫃、展示櫃或鞋櫃，只要是靠近門口的地方都適合擺放，代表「財源廣進」之意。

如果知道家中的財位，當然更適合在此處放招財貓，讓招財力大大聚集，得到更好、更旺盛的效果。如果個人要使用，也可放在書房、臥室，且只要位置醒目即可，沒有太多需要講究的地方。

▲▼風水，招財貓，招財，貓。（圖／pixabay）

▲想幫家裡聚財納福，最適合擺放招財貓的位子就在客廳。

如果把招財貓放「其他地方」？

有關招財貓的物件現在愈做愈多，不論是佩戴在身上、掛在手機上，或是擺放在車上，可愛的身影絕對能讓人療癒，身形胖嘟嘟的招財貓始終保持笑瞇瞇的樣子與招手手勢，也讓人看了正能量滿滿，帶著這樣的心態，要不好運也很難！

注意！這些地方有忌諱！

身為風水吉祥物，即使招財貓怎麼擺怎麼可愛，但難免還是有些擺放忌諱要注意，但幸好要小心的地方不多，整體來說，「面對廁所」和「收銀台上」是最不妥的兩個位置。

廁所是排放穢物的地方，因此廁所裡的氣場在風水學上來說，具有污濁、陰暗之意，如果將招財貓擺在正對廁所的地方，恐怕廁所的氣流聚集到招財貓附近的時候，會打亂、削弱招財貓的聚財氣場，反而帶來不吉利的效應。

▲▼風水，招財貓，招財，貓。（圖／pixabay）

▲招財貓雖然可愛，但也不能任意擺放，當心弄巧成拙，反而不利風水。

但大家最常見的「踩雷點」就是收銀台上了，許多店家會將小巧的招財貓擺飾黏貼在收銀台上，然而此舉在風水學上來看，有畫蛇添足的意味，更可能阻擋財路。因此有風水學家建議，不如放在「收銀台旁」，因為這裡財氣較少，正好可讓招財貓的「功力」適時發揮，達到聚財進寶的作用。

關鍵字：招財招財貓風水財運

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