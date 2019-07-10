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Airbnb找租屋！「女大生寒假回家」她入住嗨爆　過來人急勸…出遊寧住飯店

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▲租屋,床（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO說，住民宅覺得很新奇！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

不少人出國住宿，會想體驗當地風俗民情，因此衍生出像Airbnb的共享商機！不過這名女網友是想短租，便好奇騎車找租屋處，打算碰碰運氣，果真的找到一間女大生房間，首次入住民宅，讓她直呼「感覺滿神奇的！」

一名女網友在PTT「WomenTalk」分享租房趣事，日前她騎車四處亂晃，開啟Airbnb尋找落腳處，果真找到一間女大生閨房，對方宣稱寒假沒回來住，房子空著也是空著，因此靈機一動PO在網路上召租。

兩人相談勝歡，原PO也決定短暫承租，雖然過去她有住過日租套房的經驗，但這次卻覺得特別有趣，「這種民宅還是第一次住，感覺滿神奇的」，也在板上發問「大家有用Airbnb住過真正的民宅嗎？」

該文章掀起討論潮，許多網友也分享經驗「日本住過，屋主跟兒子還有一隻狗，院子有很大的彈跳床可以跟狗狗一起跳～覺得蠻特別的」、「有阿，台灣一堆超多，住人家家就省錢阿 上次住延平高中那附近 單獨5坪套房一天500，很爽」、「去墨爾本有住過2間，人都很好～」、「在台南住到3個人才800多的，真的是便宜，出國也常常住」、「住過歐洲整戶的，我住的期間屋主回去跟家人住」、「紐西蘭的其實都是高級住宿，覺得比飯店更棒」、「有耶，住日本公寓很棒的體驗」。

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▲▼Airbnb找租屋！「女大生寒假回家」她入住嗨爆　過來人急勸…出遊寧住飯店（圖／翻攝PTT）

▲網友認為，若跟房東同住，比較沒自由！（圖／翻攝自PTT）

不過有人認為，出遊寧願住飯店，「在芝加哥跟一個藝術系大學生share公寓的房間，感覺就是住朋友家這樣，沒辦法完全放鬆。為了省錢還行，如果度假還是會寧願住飯店」、「在美國住過幾次，和屋主一起住，其實我遇到的人都很好，但畢竟住在人家家裡真的就和上面網友說的一樣沒辦法完全放鬆，住飯店雖然貴了點，但真的舒適度大大提升」、「住過，覺得還是飯店安全」、「台灣住過跟屋主夫妻一起住的，屋主主要在他們自己房間，我自己一個房間，認同沒辦法放鬆，雖然他們很熱情，但才剛認識還是有點尷尬，只是為了省錢住的還是喜歡飯店」。

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關鍵字：Airbnb租屋日租女大生飯店

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