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整個房間都是我的迪士尼樂園 ！　萌娃戀上家小撇步

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作者：幸福空間

【上週熱門榜回顧】115萬粉絲都關注-《工業風熱門榜》我們不一樣！打造無法複製的個性工業Style

替孩子親手打造屬於他們的兒童房，是許多父母的願望，雖然只是小小的兒童房，其實也有很多眉角要注意。打造兒童房除了為孩子精心設計夢幻的童趣擺設之外，還要考量到孩子隨著年齡成長，可能會有更多的收納需求，空間規劃上也要有足夠的彈性，方便未來調整家具尺寸及位置的擺放。還有哪些細節要注意呢？快來看看上週熱門的兒童房議題有哪些吧！

Hot Top 1：陪著寶寶一起長大！實用小孩房規劃要點 issue01_279_01.jpg

▲小孩房的佈置時，除了考量當前的規劃符合一個階段的過渡時期，因此在購物、裝修時最好能夠提前考慮未來調整的方便性，或者換屋的需求。

Hot Top 2：一瞑大一寸的兒童房設計 issue01_279_02.jpg

▲有些父母在裝修時，為了追求能符合未來一、二十年的居住需求，一開始便以青年臥房做規劃，反而忽略了兒童的需求。但無論是房間大小、床鋪高度等等，都是兒童房裡不容忽視的小細節啊！

Hot Top 3：就是愛隨心所欲的自由暢快！6建材讓居家變成專屬塗鴉牆！ issue01_279_03.jpg

▲不管是想讓孩子在家中能恣意揮灑創意、當成平時家人間的留言板，還是做為隨手留住靈感的記事本，甚至也能成為隨時更換的裝飾塗鴉牆面，透過黑板漆、白板漆、烤漆玻璃等建材，都能為居家生活帶來更多創意與趣味。

Hot Top 4：自己家的兒童房自己做 7大創意佈置妙招

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▲孩子房的佈置，常常是父母最傷腦筋的問題，想要有多樣性的變化，又不想日後還要重新整修，可以試試使用壁貼、紙膠帶等不留痕跡的裝飾，或是孩子的玩偶、繪本，也可以當成房裡的擺設，不但可以隨時改變風格，也能讓孩子學會佈置自己喜歡的房間。

Hot Top 5：夢幻童趣逸品～Q版迪士尼家具，打造專屬你的奇幻樂園！

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▲迪士尼是每個孩子心中的天堂，它有著一股讓人著迷的魔力，踏進這個奇幻世界，彷彿一切幻想都能成真。想擁有這個奇幻樂園一點都不困難，日本購物網推出了正版授權的迪士尼家具，既實用又可以和卡通人物一起生活，真是太夢幻啦！

Hot Top 6：兒童房5重點打造小主人翁安心、快樂的成長天地 issue01_279_06.jpg

▲每一個小朋友都是父母的心肝寶貝，家長總是想付出所有的心力與資源，讓孩子能無憂無慮地快樂成長。想要打造一個陪伴孩子成長的兒童房，不但要選用天然、無毒材質的傢俱，實際上裝修所使用的建材也建議選擇質地較細緻、柔軟的，才能給孩子們一個健康快樂的成長空間。

Hot Top 7：後天公主養成術！好風水讓妳擁有富貴命 issue01_279_07.jpg

▲每個父母都希望自己的小孩健康快樂的成長，長大後能夠有好的成就與發展，除了教養與教育之外，環境與心境的潛移默化是相當重要的，當然居家風水也占了重要的一環，兒童房的風水該如何佈置呢？一起來看看吧！

Hot Top 8：與小小孩生活規劃設計3撇步 issue01_279_08.jpg

▲剛出生的寶寶，在還沒看清事物輪廓之前，已經能感受到顏色反差的視覺刺激，而在成長的過程中，繽紛多彩的環境並不只是因為造型、美觀，更能夠幫助寶寶的智力成長、認知發展，因此空間設計可帶入不同的顏色，尤其是兒童房，即便未來可能需要做風格更動，當前的多彩不能省略！

Hot Top 9：新手爸媽必知挑選兒童家具4要點 issue01_279_09.jpg

▲只要家中有小孩，每一吋空間都得仔細安排，無論是家具款式的選擇、色彩的運用，甚至是建材，都需要精挑細選，一方面顧及孩子的健康與安全，一方面則是給予孩子們一個快樂的成長空間。

Hot Top 10：爸爸要選哪個好？好燈讓萌娃戀上家！ issue01_279_10.jpg

▲小孩房一般兼有學習、遊戲、休息、儲物的功能，可以藉著傢俱、燈具、壁紙或漆面，帶領孩童進入想像的世界。挑選對的燈具作氣氛的轉化，能輕鬆改變情境，營造活潑快樂的成長環境；因此小孩房的整體照明亮度應該比成人房高，同時光線要柔和，從而讓房間產生溫暖、祥和的氛圍。


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