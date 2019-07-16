小宅一點也不小！　不只大還能收納

【上周總回顧】爆評好文TOP10 nov-week4

九合一選舉甫於日前落幕，總是幾家歡樂幾家愁，對於部分政治熱衷的民眾，甚至選前幾天都參加造勢活動，不管是生理或心理上都會產生的壓力與負荷。而選舉是一時的，選後就要讓心情沉澱，作息恢復以往規律，建議可以出外走走或待在家修身養性，找回正常的生活步調。本周人氣排行TOP10，就替讀者精選10大人氣好案，讓屋主回到家就能感受自在、放鬆的生活環境。

人氣NO.1 / 3個收納好觀念，生活從此神清氣爽！

▲利用層板和掛勾，就能立刻將收納戰場延伸至牆面上。

人氣NO.2 / 靈活好彈性 美式休閒繽紛窩

▲開放式的客廳與餐廚區之間，麥田室內設計以一道隔板自然分割場域，並化解開門見灶的風水問題，順勢成為入門的亮眼端景。

人氣NO.3 / 16坪超潛能小宅 2房不只大還超收納

▲玄關入門後，收納在各機能空間中各司其職，客廳的一側結合可收納餐桌設計，降低餐廳機能在空間中的占比，增加實用的收納量。

人氣NO.4 / 13坪空間的大機能設計

▲為營造屋主喜歡的美式風格，設計師在空間中運用石材、編織毯、烤漆、壁紙及木地板，營造出美感與質感兼具的居家氛圍。

人氣NO.5 / 天使總監空間魔法 23坪竟能有3房

▲為解決屋主過去收納不易的困擾，沙發背後的大型展示書櫃下也設置收納空間，而沙發旁的走道，也貼心預留屋主未來添購櫃體的空間。

人氣NO.6 / 陽光輕工業 灑落滿室的幸福時光

▲一家人在公共區域裡享受自己的休閒活動、辦公或閱讀、玩玩具，一邊做自己的事也可以一邊聊天，愜意享受居家時光。

人氣NO.7 / 小宅救星 窗下臥榻滿足N種生活夢想

▲取代傳統餐椅，餐桌的另一方改以臥榻設計營造舒適休閒氛圍，不僅可擴增使用人數的彈性，更能擴充餐桌的使用機能，可與三五好友共享下午茶、或獨立工作上網，隨興自在。

人氣NO.8 / 後天公主養成術！好風水讓妳擁有富貴命

▲色調的選選對於小朋友來說，有很大的啟蒙效果。臥房的用色可以繽紛但要典雅，切忌少用過於刺眼的大紅大紫，建議使用粉色來呈現，例如粉紅淺藍或是明黃及草綠色，就能輕鬆到協調的視覺美感。

人氣NO.9 /簡約美式鄉村 7.5坪灰藕色氣質小豪宅

▲本案壁面選用屋主喜愛的灰藕色鋪陳，營造甜美不失優雅的美式居家氣息。

人氣NO.10/ 機能滿分不張揚！小宅的輕量撇步！

▲小宅處處都是蛋黃區，因此如何有效利用空間便成為重要關鍵。如本案在公領域利用簡單的家具軟件定義空間，加上矮牆分隔，即使集三大機能於一室，仍不顯擁擠壓迫。