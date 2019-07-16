家裡有壁癌？　別慌！找到問題根源就有救！　

【上周總回顧】爆評好文TOP10 nov-week2

老屋翻新，常是購屋族群的首選之一，除了價格較合理，其獨有的溫度與環境機能，更成為消費者購買的重要原因。想要讓老屋轉型成功，必須透過基礎工程施作，再依循屋主的喜好及需求，挹注風格與機能。本周人氣排行TOP10，就提供大家超實用的密技，看設計師如何用妙計為增添生活感動，讓翻新老屋可以再住30年！

人氣NO.1 / 收納女王9坪魔法 四口之家小確幸

▲為延伸場域使用坪效，設計師貼心為樓梯下方安排抽屜櫃，並於壁面規劃展示書牆，成就機能滿分的設計。

人氣NO.2 / 16年中古屋微整形 河岸舒適三代宅

▲本案的設計重點，就是追求舒適與簡單，考量屋主喜歡木頭質感，所以使用深淺顏色不同的木板來貫穿整個空間，木頭的元素加上光線的變化，會讓空間在不同時間有不同感受，讓家有行光合作用的感覺。

人氣NO.3 / 廚具檯面哪個好？石英石vs.人造石比一比就知道

▲人造石與石英石互刮的損害程度比較。

人氣NO.4 / 12坪北歐宅 與兩隻貓主子的幸福小窩

▲暖呼呼的日光，讓蓬鬆的毛髮落在最熟悉的被窩裡，我們跳上跳下追逐的像在那片叢林，而大門那回歸的身影將和我倆一同嬉戲。

人氣NO.5 / 拯救高齡老屋 格局重新分配

▲設計師拉大廚房空間，縮小原有玄關旁的臥房尺度改以儲藏室規劃，放大明亮玄關空間。

人氣NO.6 / 是真的！讓裝修界的人民保母為您把關！

▲身為警察的屋主，購置結婚新屋，在網路上看到幸福經紀人提供的免費服務，雖然還有半年才交屋，也希望可以先進行準備，因此主動填寫裝修計劃。

人氣NO.7 / 家裡有壁癌？別慌！找到問題根源還有救！

▲臺灣一年四季雨量充沛，防水若沒做好，牆壁非常容易有壁癌的問題，而防水又該怎麼做才會好呢？

人氣NO.8 / 除溼除到失火？謹記4重點讓你家除溼機不自燃！

▲許多人會使用除濕機來降低空氣中的溼度，但日前有民眾在家使用除濕機時，發生不明原因起火的狀況，究竟使用除濕機的時候有什麼事項要注意的呢？就讓小編來報你知吧！

人氣NO.9 /護膚、消除疲勞的自然保養品：夏威夷豆

▲內湖國泰診所營養師張斯蘭說明，夏威夷豆在油脂的部分含量較高，含油量佔了70%至79%，其中包含了棕梠油酸、油酸等不飽和脂肪酸，前者可補充腦血管的營養，幫助細胞再生，後者則能增加好的膽固醇，預防動脈硬化。

人氣NO.10/ 北歐MIX紐約工業風 李佑群老師的生活美學

▲李佑群當初選擇這裡，就是看上它絕佳的周邊環境和生活機能，加上四房兩廳兩衛的格局，完全符合夫妻倆與狗女兒Bonjour的需求。