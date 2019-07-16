天花板材質藏心機　4大重點不怕天塌下來！

作者：幸福空間
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在居家設計中，一般人的裝修重點多會放在格局規劃、風格營造及家具軟件等，常常會忽略涵蓋範圍最大的 「天花板」，尤其是屋齡超過30年以上的老屋，若施工不夠確實或材料已經老舊，就會發生上述新聞的「坍塌」事件！要如何避免居家損害？如何確保人身安全？在天花板施工的工程中，又有哪些重點需要留意？天花板的材料用矽酸鈣板還是氧化鎂板？且看小編為大家整輯的天花板特輯。
（圖片來源／TVBS）
Point.1 只要2分鐘～快速了解天花板施工的注意事項！
不論是柔和的間接照明、造型天花板，在各種美觀的包裝之下，我們更需要在乎的是「看不見」的地方是否確實。一般人可能只看到完工後的天花板，很容易忽略藏在天花板中的小細節，其實這些無法直接被看見的吊隱式設備、水電管線、燈具、音響線路…等，在日後可是會直接影響生活呢！（......閱讀全文）
Point.2 矽酸鈣板隔音耐熱又防潮！裝修新手一定要懂的入門建材！
室內裝修板材種類五花八門，究竟該如何選起呢？若想找天花板及隔間的板材，建議可使用「矽酸鈣板」，不僅汲取了石膏板能隔音耐熱、質地輕盈的特性，也克服纖維板不耐潮的缺點，是一種擁有優越性能且穩定度高的實用建材，還找不到頭緒的裝修新手，不妨試試經久耐用的矽酸鈣板！（......閱讀全文）
Point.3 《密技分享》不天兵! 零失誤打造設計款天花板
室內空間中扣除了地坪鋪陳，天際樣貌通常是最大化的主景表現，這次將帶領大家，跳脫制式的平頂設計，透過天花板上的造型規劃與裝飾，品味創造視覺的驚喜亮點。（......閱讀全文）
Point.4 拒當居家邊緣區！天花板實用4設計美化不良格局
裝修時多數人都會向設計師提出自己喜歡的風格，包括想要什麼樣子的廚房，或是希望有多少房間等等，但往往少有人關注到天花板的設計，其實也是完成居家美感不可或缺的區塊。以下小編整理了4個實用的天花板設計，快一起看看要如何利用天花板的百變造型，讓居家表情美得更完整吧！（......閱讀全文）
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