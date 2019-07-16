ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

天花板材質藏心機　4大重點不怕天塌下來！

ETtoday房產雲

作者：幸福空間

在居家設計中，一般人的裝修重點多會放在格局規劃、風格營造及家具軟件等，常常會忽略涵蓋範圍最大的 「天花板」，尤其是屋齡超過30年以上的老屋，若施工不夠確實或材料已經老舊，就會發生上述新聞的「坍塌」事件！要如何避免居家損害？如何確保人身安全？在天花板施工的工程中，又有哪些重點需要留意？天花板的材料用矽酸鈣板還是氧化鎂板？且看小編為大家整輯的天花板特輯。

issue09_109_02.jpg

（圖片來源／TVBS

Point.1 只要2分鐘～快速了解天花板施工的注意事項！

不論是柔和的間接照明、造型天花板，在各種美觀的包裝之下，我們更需要在乎的是「看不見」的地方是否確實。一般人可能只看到完工後的天花板，很容易忽略藏在天花板中的小細節，其實這些無法直接被看見的吊隱式設備、水電管線、燈具、音響線路…等，在日後可是會直接影響生活呢！（......閱讀全文）

issue09_109_03.jpg

Point.2 矽酸鈣板隔音耐熱又防潮！裝修新手一定要懂的入門建材！

室內裝修板材種類五花八門，究竟該如何選起呢？若想找天花板及隔間的板材，建議可使用「矽酸鈣板」，不僅汲取了石膏板能隔音耐熱、質地輕盈的特性，也克服纖維板不耐潮的缺點，是一種擁有優越性能且穩定度高的實用建材，還找不到頭緒的裝修新手，不妨試試經久耐用的矽酸鈣板！（......閱讀全文）

issue09_109_04.jpg

Point.3 《密技分享》不天兵! 零失誤打造設計款天花板

室內空間中扣除了地坪鋪陳，天際樣貌通常是最大化的主景表現，這次將帶領大家，跳脫制式的平頂設計，透過天花板上的造型規劃與裝飾，品味創造視覺的驚喜亮點。（......閱讀全文）

issue09_109_05.jpg

Point.4 拒當居家邊緣區！天花板實用4設計美化不良格局

裝修時多數人都會向設計師提出自己喜歡的風格，包括想要什麼樣子的廚房，或是希望有多少房間等等，但往往少有人關注到天花板的設計，其實也是完成居家美感不可或缺的區塊。以下小編整理了4個實用的天花板設計，快一起看看要如何利用天花板的百變造型，讓居家表情美得更完整吧！（......閱讀全文）

issue09_109_06.jpg

 


隨時分享居家設計大小事！

【幸福空間】電視節目播出資訊
全時段播出 幸福空間居家台(HD) CH14｜東森財經台 CH57｜超視 CH33｜東風 CH37


點這裡看更多►►►
【建材入門】烤漆玻璃的特性與風格應用
【建材入門】陶磚的特性與風格應用
【新聞最前線】超怕血本無歸！裝修碰到「款項蒸發」怎麼辦？

關鍵字：幸福空間天花板隔間材質

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/4228

存5萬秒破財「2神招化解」　命理師曝冰箱上擺OO：財運up！

你是否也曾有過這樣的感覺，自己平時掙得錢也不少，卻總是存不下；還是沒特別做什麼，錢一下子就沒了，宛如過路財神？談到這裡，除了與自己的理財方式有關之外，也可能與居家風水有關！

7月11日 18:25

//cdn2.ettoday.net/images/4223

小宅必備！「隱藏門」視覺霸氣up　專家曝4秘招：破解門沖

不管是看警匪片還是懸疑推理片，常常在電影中能看見機關算盡的「隱藏門」，像是書櫃推開便是一個祕密通道，或是在牆壁上輕按，感應指紋後便能芝麻開門，通往神秘空間的情節。儘管這些情景在電影中可說是屢見不鮮，但..

7月9日 18:29

//cdn2.ettoday.net/images/4215

運勢不順！家擺「療癒植物+水晶」改變氣場　專家曝效果驚人

在風水上，提到改變氣場的代表性道具，就是觀葉植物和水晶了。這兩種道具都有卓越的淨化環境作用，效果好到你非試試不可。

7月5日 18:20

人口紅利、軌道經濟！台中「根基穩、實力強」　未來10年發展看好

隨著台中機場升格中部國際機場，捷運綠線通車在即，近期中美貿易戰吸引大量台商回流，各界最看好的經濟大熱區竟非首都台北，而是過去以傳統機械機具製造業起步，並在世界具領導優勢的台中工業區，加上先前遷都議題更一度掀起台中熱，許多人預期台中未來十年的發展將有機會超越台北。

6月8日 10:00

前4月商用不動產交易近1200億　工業地是主角

全台商用不動產土地交易熱，據商仲業者統計，前4個月總交易金額達1199億元，對比去年同期，成長161%。其中，受台商回流設廠影響，工業地交易金額即占281億元，近4分之1強。

6月4日 14:31

還想再等更便宜　北市4行政區單月賣不到30戶　

北市住宅大樓價格已經連續12個月，滑出一坪60萬元水準，不僅如此，今年2月交易量大減近4成，其中中正、松山、南港、大同單月交易戶數低於30戶。房仲業者分析，北市房價近2年仍在區間盤整階段，單月均價雖未重回6字頭門檻，但跌幅並不大，處於較穩定狀態，且2月受年節假期影響、工作天數有限，或多或少影響房屋交易量。

6月4日 13:25

包租代管不接地氣　4大敗筆浪費納稅人血汗錢

包租代管出包頻頻，包括積欠房東租金、假合約詐領獎勵金等事件，接二連三鬧上新聞版面。對此，房地產業界大老跳出直指，包租代管倉促上路，「根本是為『空屋移轉社宅』掩飾政績，同時違建戶還能納入獎勵對象範圍，也未明訂獎勵對象應為空，加上打高空的理論派，難以執行。」4大敗筆，致使該法弊端連連，令人心寒。

6月4日 12:44

狂起雞皮！淡水18層大樓「神秘白框打X」　網愣：外星人做記號

密集恐懼症慎入！有民眾行經淡水路上，驚見某社區大樓外牆上，畫滿無數個框框，還出現「X」符號，彷彿是外星人做記號般，讓人越看越毛。

6月4日 11:57

影／北市新案單價只要25萬元　這種算法惹民怨

對岸同胞入侵買房？連宣傳單都專為他們所設計嗎？近期在網路上高度流傳的一張售屋宣傳單，標榜「台北市蘊藏一個國際村」，距離松機國門甚至只要1.5公里，如果沒仔細看，單價25萬元煞是吸引人，但該單價卻是以「平方公尺」計價，而非台灣慣用的「坪」，若換算每坪單價，則已來到8字頭。對此，負責該建案銷售的人員指出，「近期看屋的，有不少國際級人士，平方米計價，是國際趨勢，並非譁眾取寵。」

6月4日 11:53

垃圾變身居家好幫手？　4招牛奶盒起死回生術

很多外食族或是大學生習慣在外解決三餐，一經過便利商店，突然就會想來一杯冰冰涼涼的飲料。而每當喝完一杯飲料，就等於製造了一個需要再加工回收的垃圾。你有想過這些「可回收垃圾」可以有其他用途嗎？對此，信義居家提出4招牛奶盒活用術，讓垃圾也能變成居家好物。

6月4日 11:51

讀者迴響

熱門新聞

租金補貼7/22起申請　最高月..

她想買移動式冷氣…網曝會後悔！

師傅吊一條繩裝冷氣　客：不危險

黃子佼1.2億豪宅 孟耿如愛的..

想買8百萬套房！長輩1句話嚇壞..

基隆338萬溫馨宅　網看照勸別..

乃哥、于美人賣屋有一套　老鄰居..

高醫1.5萬學生套房　連垃圾都..

清交大學生捨宿舍　月花1.2萬..

客廳風水5重點讓你好運滾滾來

ETtoday房產雲

最新新聞more

天花板藏心機　4大重點睡的安心

小宅一點也不小　不只大還能收納

人生短短幾個秋～好宅可住一輩..

吳鳳批「最醜房子在台灣」　

大面積牆面整合收納機能 4大招..

整個房間都是迪士尼 萌娃戀上家

黃子佼1.2億豪宅 孟耿如愛的..

想提升運勢 辦公座位學問大

裝修零失誤！居家設計TOP1..

家裡有壁癌　找到問題根源有救　

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366