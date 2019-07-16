先前這篇文章【陽台大變身】迎向綠意陽光〜在家放空不出門，小編有寫到陽台對於家的重要性，陽台要保留還是外推？如何利用陽台為整體加分？大家都可以從文章中獲得解答。而選擇保留陽台的人，地坪建材的選擇上，除了維持建案提供的磚面外，相信很多人會鋪設南方松，因其溫潤質感、木理優美及耐久性高等特性，是良好的地坪建材，

而今天設計師黃仲均要為大家介紹的陽台鋪設工程，選擇比「南方松」更經得起時間考驗的「新環塑木」。新環塑木具有「三不一沒有」的特性，不易產生裂紋（耐刮、耐磨、抗酸鹼）、不易扭曲變形（防潮不易翹曲、建材穩定性高）、不需上保護漆（但卻能依照個人喜好加工上色），以及沒有蟲害問題（屬於綠建材、可100%回收），非常適合戶外造景、美化居家環境。「新環塑木」讓美觀不只是一時的，堅持耐用才是重點！以下，我們就請設計師用圖解的方式、Step by Step教大家如何鋪設新環塑木吧！

【STEP 1】在鋪設「新環塑木」之前，在原始地磚表面施作清潔工程。

【STEP2】上角料，由於陽台有洩水坡度的問題，所以角料高度也要跟著洩水坡度作調整。

【STEP 3】上「新環塑木」面材，利用扣件等等的零件固定面材。另外，要記得請師傅留下維修孔唷！

【STEP 4】「新環塑木」安裝結束之後，要先踩過一遍確認整體感是平的，當發現不平時要趕緊請師傅調整〜接著大家就有個漂亮的陽台囉！