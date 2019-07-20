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質感住宅指標！營建股王X黃金角地　三重新地標「長虹天馥」

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▲質感住宅指標！營建股王X黃金角地，三重新地標「長虹天馥」。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者吳杰澄）

▲長虹天馥。（圖／翰昌廣告提供）

▲營建股王「長虹建設」首度進軍三重市中心，打造質感住宅指標「長虹天馥」 。（圖／翰昌廣告提供）

記者黃稜涵／採訪報導

買房時要怎麼判斷是不是好宅呢？ 專家認為「公園、學區、交通、機能」四大要素缺一不可，以三重地區來說，公園和學區相對匱乏，但新一代的三重新地標，可以一次滿足4大優勢，營建股王「長虹建設」首度進軍三重市中心，打造質感住宅指標「長虹天馥」，特選千坪公園綠海、明星校園圍擁的黃金角地，不僅改寫三重名宅新紀錄，更是成為台商返鄉的購屋首選。

▲長虹天馥。（圖／翰昌廣告提供）

▲ 特選千坪公園綠海、明星校園圍擁的黃金角地，成為台商返鄉的購屋首選。（圖／翰昌廣告提供）

▲▼ 。（圖／記者吳杰澄攝）

▲在精華地段上，打造21層地標建築主打31至56坪，2至4房的規劃。（圖／記者吳杰澄攝，下同）

翰昌廣告協理許文彬表示，買房除了挑地段之外，建商品牌也是非常重要的一環，如果這間建商又是上市公司，當然非常值得我們去挑選，目前不少台商回來做置產的動作，這個案子管在地段、品牌或者是品質上都很優質，尤其是優質建商品牌，關乎資產保值預與傳世價值，更已成為回台置產收藏的首要條件。

▲▼ 。（圖／記者吳杰澄攝）

▲ 翰昌廣告協理許文彬表示，不論是地段、品牌或者是品質上都很優質，已成為回台置產收藏的首要條件。

緊鄰大同公園、修德國小，在精華地段上，打造21層地標建築，主打31至56坪，2至4房的規劃，戶戶面對公園、學校，有著永久棟距景觀，在整體建築規劃上也十分貼心，採大面寬空間設計，格局方正、採光明亮，而深凹窗可降低室內日曬，有效隔熱節能，在公設方面貼近住戶一般日常休閒需求，也打中不少自住客的心。

▲▼ 。（圖／記者吳杰澄攝）

▲ 採大面寬空間設計，格局方正、採光明亮。

▲▼ 。（圖／記者吳杰澄攝）

▲深凹窗可降低室內日曬，有效隔熱節能。

許文彬協理提到「以雙面臨路的基地條件來看，長虹天馥在三重區幾乎可以算是無可取代性的」，因為在三重人口密集的區域性來看，我們還能找到一塊這麼漂亮的土地，再加上我們附近的生活機能非常成熟，日常採買可至三重規模甚大的果菜市場或是全聯、頂好等生鮮超市，修德國小與明志國中的辦學品質，相對吸引很多重視教育的換屋型家長前來購買。

▲▼ 。（圖／記者吳杰澄攝）

▲ 大門正對面就是修德國小，過個馬路就能送小孩上學。

過個馬路就能送小孩上學，轉個彎就可以擁有重陽、重新路雙商圈機能，更具備一高二快三捷交通優勢，與台北市僅有一橋之隔，黃金角地導入高品質施工細節以及豪宅大師建築團隊，再加上市品牌長虹建設的豪宅口碑，可說是聰明置產的優先選擇。

▼黃金角地加上市品牌長虹建設的豪宅口碑，可說是聰明置產的優先選擇。

▲長虹天馥。（圖／翰昌廣告提供）

關鍵字：新北市建案三重長虹天馥公園台商自住客豪宅實品屋

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