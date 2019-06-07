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CP值好宅！3+1房含車位千萬有找　「合雄Ｍ」爆搶購熱潮

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CP值好宅！3+1房含車位千萬有找，「合雄Ｍ」爆搶購熱潮。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝婷婷）

▲CP值好宅！3+1房＋車位千萬有找 「合雄Ｍ」爆搶購熱潮。（圖／記者謝婷婷攝）

▲在桃園八德擴大重劃區，只要1字頭，就能入手捷運公園。（圖／記者謝婷婷攝，下同）

「好想住在公園旁邊，又好想離捷運站近一點喔，但這樣價格我會不會負擔不起呢？」是不少購屋族的心聲，其實想要住進捷運公園宅，並沒有你想象中的這麼困難，在桃園八德擴大重劃區，只要1字頭，就能入手捷運公園宅。

▲CP值好宅！3+1房＋車位千萬有找 「合雄Ｍ」爆搶購熱潮。（圖／記者謝婷婷攝）

▲由合雄建設推出的「合雄Ｍ」建案，銷售半年多就已經熱銷八成。

擁有許多重大建設以及交通利多的桃園八德擴大重劃區，是近期超夯的購屋熱點，其中話題性最高的就是合雄建設推出的「合雄Ｍ」建案，千坪大基地主打1字頭房價，超高CP值一推出就引爆搶購熱潮，專案經理李建德表示，「從去年十月公開銷售至今，半年多就已經熱銷八成，推出時沒想到會這麼轟動」。

▲CP值好宅！3+1房＋車位千萬有找 「合雄Ｍ」爆搶購熱潮。（圖／記者謝婷婷攝）

▲主打45坪機能空間3+1房含車位僅要988萬起，超高CP值一推出就引爆搶購熱潮。

▲CP值好宅！3+1房＋車位千萬有找 「合雄Ｍ」爆搶購熱潮。（圖／記者謝婷婷攝）

▲規劃婦女們最愛中島烹飪區域，增加親友的交流空間。

45坪機能空間3+1房含車位僅要988萬起，價格親民但建材卻不馬虎，無論坪數大小、格局配置，每一間皆設有豪宅建材「中空樓板」，加強隔音效果，帶給住戶舒適安靜的居家生活品質，客廳面寬3米4，強調採光通風搭配4件式衛浴、當層排氣，並規劃婦女們最愛中島烹飪區域，增加親友的交流空間，更特別打造450坪中庭花園，要讓住戶悠哉享受生活。

▲CP值好宅！3+1房＋車位千萬有找 「合雄Ｍ」爆搶購熱潮。（圖／記者謝婷婷攝）

▲特別打造450坪中庭花園，要讓住戶悠哉享受生活。
李建德經理提到「很多住戶對於450坪的中庭特別喜歡，因為很多社區都沒有這種規劃」，在交通方面，八德擴大重劃區有去年十月已經動工的捷運G01站，綠覆率高達43%，整個八德擴大重劃區公園就有13座，從合雄M到國道二號、中山高、北二高，車程都只要10分鐘左右，所以到雙北市都非常方便。

▲CP值好宅！3+1房＋車位千萬有找 「合雄Ｍ」爆搶購熱潮。（圖／記者謝婷婷攝）

▲八德擴大重劃區內公園有13座，綠覆率高達43%。

房價實在、交通便捷，合雄Ｍ地理位置十分優越，步行5分鐘就能抵達未來的捷運G01站，不論通勤出遊都很方便，除了桃園在地優質好宅合雄品牌口碑發酵，未來還可以跟著八德擴大重劃區的願景，坐享房價保值未來 。

▼合雄Ｍ地理位置十分優越，步行5分鐘就能抵達未來的捷運G01站。

▲CP值好宅！3+1房＋車位千萬有找 「合雄Ｍ」爆搶購熱潮。（圖／記者謝婷婷攝）

合雄Ｍ︱基本資料

合雄Ｍ官網

合雄Ｍ粉絲團

基地位置：桃園市八德區廣興二路與中正北路口

基地規模：1286.83坪

戶數規劃：住家196戶；店面6戶

產品規劃：三房39-41坪/ 大三房45坪

樓層規劃：地上14、15樓；地下三層

公 設 比：31.96%

連絡電話：03-3658996

投資建設：合雄建設

建築設計：徐瑞燦建築師事務所

企劃代銷：圓石灘廣告

關鍵字：桃園建案八德擴大重劃區購屋捷運宅公園宅建材

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