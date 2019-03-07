329檔期個案表現熱　地段設計兼具最吸目光

記者張瑞傑／台北報導

台北市寸土寸金，素地一塊難求，奇岩重劃區是北台灣眾重劃區中，同時兼具環境、機能、交通、學區的地段價值，腹地開發以來，包括遠雄、潤泰、常殷等建商品牌建商紛紛入內插旗推案；看好奇岩重劃區優質的生活氛圍，預售案「裸心」選擇329檔期正式公開，強調三面公園環抱、採用美國EPS制震壁可耐震6級度的10樓景觀制震宅，訴求7字頭房價。

▲▼329檔期將至，環境與建築設計成為消費者最重視要素。（圖／業者提供）

位於捷運淡水信義線奇岩站步行7分鐘，30分鐘台北信義區，石牌天母生活圈近在咫尺，擁抱4座公園、1大綠地、生態環湖步道、六千多公尺自行車道。暉騰建設為了滿足首購與換屋客的需求，規劃32~62坪、2~4房的產品，該案最大優勢是基地條件與環境，建築鄰路退縮，讓出更寬敞步行空間，加上正對3780坪的L型生態公園，緊鄰2000坪的特殊樹保育紀念公園，下樓即公園，戶戶享綠景，還有6000多公尺自行車道提供豐富休閒機能。

建築立面由曾執行荷蘭鹿特丹劇院、米蘭市立圖書館的旅德建築師林友寒量身打造；「裸心」室內坪數32-62坪滿足各種需求的購屋族群，50、60坪1棟、30與40坪1棟，讓社區都能擁有均質的生活水平；另外，建築為了加強結構安全，選用與信義區豪宅同等級美國EPS抗震，可做到6級耐震。

專案經理林佳禾表示，大安區緊鄰大安森林公園，豪宅群聚住宅價值高，「裸心」有優於台北市豪宅的地利與環境條件，基地位在人口低密度、綠覆率高的奇岩重劃區，戶戶享千坪雙公園與陽明山綠景。生活機能成熟完善，搭車通勤步行7分鐘從奇岩站接軌市區，採買除了頂好、美廉社、超商外，緊鄰石牌與天母商圈，以及奇岩站、北投站商圈餐廳、銀行、診所應有盡有，學區為清江國小。目前依據樓層高低不同，每坪均價約7字頭，優於台北市核心地段的環境，不用豪宅價錢購入，就能享受到優於大安信義區的純住宅環境，已購客多數來自士林與北投區的首購與換屋，新北客佔1成。