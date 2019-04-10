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比大直重劃區便宜20%　建案公開2個月賣4成

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▲▼ 與大直重劃區一橋之隔、生活機能比大直好，「開璽吾界」銷售不俗。（圖／記者張瑞傑攝）

▲▼ 與大直重劃區一路之隔、生活機能比大直好，「開璽吾界」銷售不俗。（圖／記者張瑞傑攝）

▲▼ 與大直重劃區一橋之隔、生活機能比大直好，「開璽吾界」銷售不俗。（圖／記者張瑞傑攝）

▲▼ 與大直重劃區一橋之隔、生活機能比大直好，「開璽吾界」銷售不俗。（圖／記者張瑞傑攝）

記者張瑞傑／台北報導

台商資金回流房市，近期換屋型住宅受到不少自住、置產型客層青睞，銷售成績不俗；有建商看好大直重劃區未來發展性，規劃50坪住宅切入「產品真空帶」，強調景觀眺望美麗華摩天輪、但房價更便宜20%以上，成交價甚至接近大直重劃區屋齡10年住宅，此招果然吸引購屋者青睞，2月公開以來銷售4成。

「開璽吾界」位於內湖路一段，成交均價每坪110萬元，地段屬於內湖、大直交界，過個馬路就能走進美麗華商圈、家樂福量販店，西湖傳統市場，基地兼具生活機能、豪宅景觀以及價格優勢。除價格優勢外，全案訴求崗石簡約外觀、加厚20至22公分樓板、LOW-E玻璃、全棟活水設備、醫療級空氣清淨機、德國ZEYKO廚具，建築規劃不遜於大直重劃區豪宅。

開璽建設總經理宋建鉑表示，與大直豪宅區段為鄰可以共享機能、除有視野外，價格比大直便宜，就是推案優勢；根據實價登錄顯示，位於樂群二路的「首泰三悉」每坪成交150萬元、堤頂大道二段的「大直碩」成交每坪140萬元；而屋齡10年左右住宅，每坪也在百萬元以上，「我們比大直重劃區建案，讓利至少20%。」

全案以換屋宅為主，規劃48至50大三房、52坪三加一房、55至60坪四房等；不含車位主力總價5000萬至7000萬元。2月中正式公開，目前48、52坪最熱銷，全案銷售近4成。

關鍵字：房產開璽吾界換屋美麗華商圈

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