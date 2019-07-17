沙發馬鈴薯暖心企劃！　住小家也有大享受

【上周總回顧】爆評好文TOP10 sep-week2

上班族一回到家，就想完全放空、賴在床上或是沙發當個馬鈴薯，用最舒服的姿態回歸生活步調。而好的居家規劃，除了要達到屋主的種種需求外，營造一個溫暖舒適的居家氛圍，更能讓屋主一回家就能感受放鬆的狀態、好好充電。究竟如何營造充滿生活溫度的幸福空間呢？趕快來看看本周的TOP10吧！

人氣NO.1 / 跟這些機能說NO！省大金從了解需求開始

▲年輕夫妻與孩子的第一個家，有限的預算內，同樣在不動格局的條件下，利用系統櫥櫃、搭配少許的天花板施作、色彩營造及家具擺設，以既有的白色調為基底，輔以家具的原木溫潤，從玄關至餐廳充裕的收納規劃，讓客廳能夠擁有窗明几淨的寬適感，打造出溫馨寬敞但又能兼顧收納機能的親子空間。

人氣NO.2 / 入室即聞抹茶香 現代日式輕生活之家

▲在淺灰、白與淺木的空間中添加些許的抹茶綠成為跳色，讓淡淡的空間產生趣味，更符合年輕屋主的氣質。

人氣NO.3 / 日日安好，帶著笑顏好好生活

▲本案靈感來自一幅奈良美智的畫作色彩，牽起空間的各種聯繫，生活的畫布裡，希望永遠是晴朗的日子，如此蔚藍的色彩，叫做「奈良美智藍」，在空間中聚焦、發散，串成天、壁、窗簾之間的呼應。

人氣NO.4 / 打造一座空橋 住小家也有大享受！

▲空橋運用金屬繩索及透空書架設定，延展高空視線也加乘空間感。

人氣NO.5 / 【裝修知識】乾濕分離衛浴的型式有哪些？

▲淋浴拉門種類多樣，可以針對不同的空間條件、需求與預算，挑選合適的款式，以下幸福小編就要和你介紹常見的乾濕分離設計有哪些型式。

人氣NO.6 / 你家夠安「醛」嗎？ 不注意小心賠上性命！

▲在裝潢選用油漆時，可挑選無甲醛的裝潢用漆，現在市售也有許多健康的安全塗料，使用天然的成分、礦物質製成，使用效果不但不比一般油漆差，價格也不會差太多。健康生活是無價的寶藏，切莫為了省小錢而堵上生命！

人氣NO.7 / 天花板原來是美人，怎麼露最好看有學問！

▲傳統的天花板會將線路、燈光收齊在平面之中，創造居家乾淨俐落的線條。

人氣NO.8 / 【舊屋翻新】基礎工程驗收篇

▲驗收是各個裝修工程階段的最後環節，過程中可檢視施工品質與原先期待是否有落差，以及安全和合格性，若發現任何缺失，也可與設計師討論解決方式，也別忘詢問保固期限和詳細售後服務範圍，保障自身權益。

人氣NO.9 /跟白蟻老屋說Bye〜鋪OO地板，無毒又健康

▲家中有舖設木地板的，針對抗潮性的部分更需特別留意，以免滋生白蟻與蠹蟲等。設計師用圖解的方式、Step by Step教大家如何鋪設地板來避免蟲蛀問題，還給大家一個乾淨清爽、舒適健康的居宅。

人氣NO.10/ 溫馨生活場景 法式鄉村情調

▲大面積開窗將戶外採光與美景延攬入室，解決老屋原先封閉陰暗的問題，讓空間感更加開闊舒適。