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鬼月不打烊？　工程預先安排不怕被打擾

ETtoday房產雲

作者：幸福空間

【上周總回顧】爆評好文TOP10 aug-week4

農曆七月又俗稱「鬼月」，相信大家都知道這個月有很多禁忌，例如不宜大興土木、搬家、戲水等，深怕一不小心就會帶來壞的運勢。本周的人氣排行TOP10特別請到專業設計師，教大家如何在諸事不宜的「農曆七月」預先安排裝修工程，並透過事前的溝通與準備，讓萬事俱全、等待良辰吉日動工！！

人氣NO.1 /「露臺不可變更？」裝修眉角要注意〜小心被強制拆除！

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▲有露臺的住戶常常會二工變更原有樣貌，其實這些都是相當冒險的事，所以施工前建議先詳讀建築法規以保障自己的權益，才不會花了大錢裝修之後，才被舉發拆除更是得不償失！

人氣NO.2 / 百萬預算住好宅，令人每天都不想出門的25坪鄉村窩！

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▲開放式串聯的客、餐廳，更以一濃一淡的奶茶色系鋪展牆面，巧妙形成兩個空間的視覺分野，並在電視牆混搭輕柔的萊姆綠、薰衣草紫做跳色，輕鬆創造多層次變化。

人氣NO.3 / 日光相伴藏品相依 舒適生活清新而生

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▲餐桌面向調整後與中島形成平行，創造出視覺延伸綿延的效果；；透過白色造型和隱藏門設計，讓廊道上雙面櫃化於無形。

人氣NO.4 / 中秋烤肉何處去～不妨到「露台」賞月慶佳節

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▲從客廳大面景觀落地窗走進露台，視野更加遼闊，在都市叢林中獨享景觀大視野，實屬難得。設計師突顯此優勢，簡單的植栽及休閒藤編桌椅，提供了拋開世俗煩擾、情緒能暫時獲得舒緩、平靜的休憩處。

人氣NO.5 / 女孩兒必備~閨密都賴著不走的5個居家設計

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▲一字形的廚房採半開放設計，沙發背牆結合小吧台的機能設計，絕對是閨密們邊忙碌邊看電視聊八卦的必備設計。

人氣NO.6 / 裝修預算不足怎麼辦？月付9千多讓你裝修一次就到位！

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▲幸福經紀人每天接觸來自各方有裝修需求的屋主，當然也聽到大家的心聲。因此，特別與銀行合作，推出裝修優惠貸款，只要屋主年收入超過26萬，且工作年資滿一年，即可申請。

人氣NO.7 / 小宅救星 窗下臥榻滿足N種生活夢想

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▲利用窗下畸零空間安排一隅舒適臥榻，可在不同環境場域創造更豐富多元的生活便利性。

人氣NO.8 / 清新簡約 美式鄉村退休宅

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▲以白色櫃體和灰藍色沙發背牆所圍繞的客廳空間，色調清新、沈穩。在自然光線撒下的同時更涵養空間中的暖意。

人氣NO.9 /小宅革新 重回日光懷抱的鄉村家

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▲設計師把緊鄰大門的雜亂廚房移到原本架高書房區，並拉高天花板延伸室內屋高，讓原本凌亂、昏暗的環境煥然一新。

人氣NO.10/ 會呼吸的房子 通風明亮舒適宅

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▲打開部分隔間，26坪格局迎來了明亮寬敞的新樣貌，陽台吧檯的採光通風一氣呵成，兩側的綠意與日光相互照應。


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關鍵字：幸福空間鬼月工程

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