完美利用梯空間！踏階就是收納　2大方案公開

若家中房型為夾層、樓中樓或獨棟別墅的屋主，在樓與樓間就會有「梯下空間」的產生，如果沒有妥善規劃及運用，常常會成為擺放雜物的角落。其實像樓梯下這樣看似不起眼的區域，也可以創造意想不到的收納空間！設計師表示，針對室內閒置的梯下區，只要充分利用它的優勢，就能轉化為超實用的機能空間，不僅整體環境變得更整齊，也能放大空間的坪效！今天就跟小編看看有那些梯間收納方式吧！

規劃方案1》步步皆驚喜 踏階就是收納

妥善利用垂直尺度，以立體的設計邏輯，創造出雙倍的空間收納量。在樓梯踏階的部分，現行建築技術規則明訂：「樓梯踏階高度二十公分以下、樓梯踏階深度二十四公分以上」，所以我們可以利用這樣的深度與高度，在踏階處設計「抽屜式」或是「上掀式」的收納，或是「鏤空式」的線路位置，讓這樣的小空間也能有大利用！

▲為延伸場域使用坪效，設計師貼心為樓梯下方安排抽屜櫃，並於壁面規劃展示書牆，成就機能滿分的設計。

▲除了踏面使用上掀式收納，第二階使用鏤空梯腳設計，預留線路可以擺放影音播放設備。

▲兒童房樓梯的封閉階梯處理，最適合做成上掀收納格，輕取易拿，總收容量驚人。

規劃方案2》聰明收納法 梯下空間還能這樣規劃

在樓與樓層間形成的三角「梯下空間」，為了不讓它變為灰色地帶，要怎麼去規劃呢？設計師建議，可以依照屋主設定的收納物件，去選擇不同的形式與配件來增加功能性，例如做為鞋櫃的話，可以使用抽盤的方式，除了拿取方便外還能增加收納量。另外，櫃內材質可搭配波麗性材質，用來放鞋子或雜物都很容易清潔。另外，梯下的空間可以當作儲藏室，擺放季節性的電器設備，如風扇、暖爐，或是旅行前後才會拿出來的行李箱，若是鄰近廚房，還能規劃成電器櫃使用，都可以完美地利用梯下空間做收納。

▲樓梯下的空間，可以做成較深的抽屜或小型儲藏室，擺放體積較大的家具家電，亦或是做成外出衣帽櫃，收納外套、帽子等，讓生活更便利。

▲收納上，設將各部櫃體做完整收納，樓梯遞增的高度，可以規劃出不同尺寸的收納櫃，甚至還能有小型儲藏室。

▲運用梯間及夾層下方，充分創造大量收納機能，讓空間坪效發揮到最大值。

▲善用梯下空間，以門片櫃及抽屜櫃做多元收納設計，將房屋坪效發揮極致。