柔美曲線做產品展演舞台　含自然韻律的健康產品形象

作者：幸福空間

設計師：力齊 ｜ 圖片提供：力齊空間設計



接待室、展示間



室內的入口規劃為多元性的功能的接待室，以純淨的白，搭配健康炫麗的烤漆綠色作為空間的主要色調。

接待室、簡報室



在展示櫃的造形上以柔美曲線做產品展演的舞台，並內含自然韻律的健康產品形象意念。

工作室



在工作區以純淨的白作為主色，搭配自然的洗白楓木材質以顯現空間中的人文精神。

2F樓梯間之中介空間



二樓設計為客廳和餐廳，中間利用樓梯間的中介空間設計一個簡約日式風格小起居室，作為更鞋、休閒和閱讀功能，並且有效率的串聯客廳和餐廳。

客廳



設計師還原建築環境基地的優質主體性，客廳不做繁複過度的裝飾，在設計上用簡單的白色裝飾線條加強富裕的空間精神。

客廳電視牆



視聽牆的立面鋪設大理石，石材中間用異質的圓形柚實木材質崁入，並在實木上鑲嵌玻璃承板，作為展示空間，以高度的工藝表達立面設計的多樣表情。

餐廳



餐廳的牆面延續客廳重複性設計手法，在主牆面中存在工藝、機能、及餐具展示的設計，利用材質的迴異呈現不同的空間表現。

餐廳、隱藏設計洗手間



原位於洗手間入口側邊的冰箱位置修改為裝飾性的展示設計，並加裝洗手間隱藏拉門增加用餐氣氛。

主臥室



為保持三樓主臥室空間的完整寬敞，設計師並未做過度設計，以減輕空間的負擔。

主臥室電視櫃



主臥的電視櫃採用隱藏式的墻門設計，使空間擁有儲藏的機能，並有俐落的現代設計感。

小孩房



小孩房以低矮的儲櫃尺度做安全設計考量，座椅可以作為儲藏空間，上方設計可以移動式的桌面，以滿足小孩看書、工藝、遊戲的多元使用。

書房



書房主要以高儲藏量的書櫃為空間主角，地面鋪設耐磨的木質地板，整體空間以淡色之橡木洗白色系為主要建材，使空間充滿明亮、溫馨的氛圍。

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