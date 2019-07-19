鋼琴師和D大調情人　演奏區抬高顯鋼琴雅韻的神聖性

作者：幸福空間

設計師：力齊 ｜ 圖片提供：力齊空間設計



光庭走廊



設計師在大門入口設計長條廊道的光庭，地面鋪設陶磚，擁有部分南洋休閒風情。

休閒桌



特別設計的小玄關及休閒座椅區，供作等候習琴或來訪的客人暫時休憩品飲。

休閒等候區



廊道的光從天光或窗邊灑進，呼吸寧靜中帶著感動琴聲的空間張力。

鋼琴



基於內涵社區營造的人文概念，於是設計師在一樓的部份，切割極大的空間做為音樂教室，兼作多元利用的演奏表演區，定期開放空間做音樂發表做為社區居民的分享空間。

鋼琴演奏區



演奏區抬高基面，以彰顯鋼琴雅韻的神聖性，觀眾席區以柚木實木地板舖設，可以自在隨性坐立，空間中傳達的感動是美麗的琴聲。

樓梯



串連這三樓的空間，是藉由樓梯的遊走動線，和光影的戲劇舞動來訴說空間的故事。

樓梯、2樓玄關



樓梯接續光廊動線，沿著建築之右側拾階而上，在設計上刻意延長樓梯長度，以放慢行進動線，提供遊者感受時間的進行，入口處的小玄關，為長梯的故事做一個結語，進入二樓溫馨的家庭。

客廳、餐廳



二樓主空間有客廳、餐廳和次琴房，客廳簡單的視聽櫥櫃及展示櫃作為主要設計重點。

客廳



為求採光和寧靜需求，在客廳與次琴房之間，設計師以柚木夾噴砂玻璃拉門作隔間。

餐廳



在餐廳區則以鋼構實木樓梯作穿透性的隔間，以保有空間的輕質和長條的特性。

主臥室



業主只用簡單的壁板裝飾主臥，減輕空間的佔有，讓睡眠空間能夠無所負擔，放空塵世思緒ㄝ得到高品質的睡眠和對話的空間。

衛浴



延續一樓空間的南洋休閒，衛浴空間也採相同材質的地磚營造整體一致性風格。

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