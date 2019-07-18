溫黃色調電視牆以特選石材搭設　堆疊的效果卻無灰塵

作者：幸福空間
設計師：沛濬 ｜ 圖片提供：沛濬國際設計
公仔櫃
玄關H型的鞋櫃轉至背面則作為屋主收藏公仔的展示櫃。
客廳
為符合屋主長時間待在客廳的生活習慣，以整體寬敞明亮的設計迎接新的生活。
電視牆
溫黃色調的電視牆以特選石材搭設，有堆疊的效果卻不易累積塵埃。
書桌
在窗邊設置一面具端景設計的書桌，同時回應屋主使用筆電與照顧學齡時期的孩子的需求。
餐廳
無法更動位置的弱電箱，設計師以吧台規劃，也藉此放大餐桌的使用範圍。
和室
沿壁架高的檯面可以作為桌面使用，抽屜空間則是到地面的深度，可以作為收納或置腳的座位使用。
主臥室
凸窗的空間正好可以做窗邊臥榻，加上床頭與收納櫃整體的設計讓主臥室看起來清新爽朗。
玻璃磚
主臥衛浴沒有窗戶，設計師則在牆面做了玻璃磚的造型引入光線，同時美化整體空間。
小孩房
小孩房以色彩鮮豔的窗簾布與壁貼妝點，烤漆玻璃的增添塗鴉空間。
Before平面圖
After平面圖
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