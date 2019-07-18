溫黃色調電視牆以特選石材搭設　堆疊的效果卻無灰塵

作者：幸福空間

設計師：沛濬 ｜ 圖片提供：沛濬國際設計



公仔櫃



玄關H型的鞋櫃轉至背面則作為屋主收藏公仔的展示櫃。

客廳



為符合屋主長時間待在客廳的生活習慣，以整體寬敞明亮的設計迎接新的生活。

電視牆



溫黃色調的電視牆以特選石材搭設，有堆疊的效果卻不易累積塵埃。

書桌



在窗邊設置一面具端景設計的書桌，同時回應屋主使用筆電與照顧學齡時期的孩子的需求。

餐廳



無法更動位置的弱電箱，設計師以吧台規劃，也藉此放大餐桌的使用範圍。

和室



沿壁架高的檯面可以作為桌面使用，抽屜空間則是到地面的深度，可以作為收納或置腳的座位使用。

主臥室



凸窗的空間正好可以做窗邊臥榻，加上床頭與收納櫃整體的設計讓主臥室看起來清新爽朗。

玻璃磚



主臥衛浴沒有窗戶，設計師則在牆面做了玻璃磚的造型引入光線，同時美化整體空間。

小孩房



小孩房以色彩鮮豔的窗簾布與壁貼妝點，烤漆玻璃的增添塗鴉空間。

Before平面圖



After平面圖



隨時分享居家設計大小事！

【幸福空間】電視節目播出資訊

全時段播出 幸福空間居家台(HD) CH14｜東森財經台 CH57｜超視 CH33｜東風 CH37



點這裡看更多►►►

改造老屋格局 放大樂活居家

27坪老屋用磨石子抗潮，超機能入住4房5口

精銳音悅廳接待會所