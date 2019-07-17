中古屋翻身　妝點鄉村風格夢想園地

作者：幸福空間

設計師：林昱村 ｜ 圖片提供：弘悅國際設計事務所



玄關



順應風水概念創造的玄關空間，設計師以斜角花磚鋪陳，導入女主人喜愛鄉村的風情。

公領域



加以鄉村元素造型牆除可增加餐廳與玄關獨立感同時，也劃定客、餐廳間互動性。

客廳天花



老舊的屋況因屋高低又有交叉樑問題，設計師林昱村將餐廳天花平封處理，而客廳中的小樑則包以木皮跳色，雙向線性色調輕修天花滯礙。

客廳



樑體壓迫下林昱村將原有沙發位置改向，且為讓廚房放下屋主期待的冰箱尺寸，沙發背牆局部退縮貼以文化石妝點，成就專屬的冰箱收納區塊。

廊道



四米廊道欲讓空間段落有所劃分，設計師在白色基調做出拉門、折門、推門變化。

廚房



色彩繽紛的廚房空間，拼接出女主人所期望的夢想氛圍。

書房



原格局三房中其一間有近一百公分大樑貫穿，導致空間壓縮難以規劃，弘悅設計因此將部分讓渡至主臥，剩下小空間則改以開放式書房運用，過道尺度滿足屋主方城之戰需求。

主臥房



因長輩偶有到訪過夜需求，加上家中小朋友近五年仍須與父母同房，因此在空間配置上設計師林昱村將主臥加大、次臥縮小調配運用。

主臥造型牆



思考入臨窗處的漏水問題，弘悅設計以造型牆面做連續性封閉，暗門設計不僅收住了衛浴存在，也避免床對廁疑慮。

主臥衛浴



三種材質拼貼提升空間暖度，搭以陶腰管滾線進化衛浴質感。

次臥房



次臥兼做長親房使用，舊傢俱的融入貼心精省屋主預算。

客衛



走以清爽質地的客衛，藍色調的釉面呼應上粉紅廚房、綠色電視主牆，展現獨一無二的色彩表現。

隨時分享居家設計大小事！

【幸福空間】電視節目播出資訊

全時段播出 幸福空間居家台(HD) CH14｜東森財經台 CH57｜超視 CH33｜東風 CH37



點這裡看更多►►►

機能主義 不受拘束的生活場景

浪漫與極簡相融 北歐風尚宅

客變&客製 藝術化木質居家