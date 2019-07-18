網售「19年全新未住房」　網友諷：好房沉甕底的概念　

▲新北市蘆洲區未住過的華廈，屋齡已19年。（圖／翻攝自591房屋交易網）

記者張菱育／台北報導

「全新未住3房」聽起來很誘人，但是如果屋齡近20年，還叫新嗎？仲介在售屋網站上刊登一筆全新3房華廈，開價1198萬元，業者強調，「雖然設備近20年未使用過，但是到現在都還能正常使用。」對此，則有網友轉載該銷售網頁於臉書，反諷：「好房沉甕底的概念嗎？」

《591房屋交易網》上刊登一筆位於新北市蘆洲區忠孝路的華廈3樓物件，開價1198萬元，每坪單價43.85萬元，規劃3房2廳1衛，坪數20坪，為一層2戶格局，整棟僅20戶，屋齡19年，近捷運三民高中站，該案強調「保證全新未住，建商保留戶」。

負責銷售的房仲業者指出，此案當初為建商自建自售案，為建商保留戶，因該建商老闆年紀大、小孩又在國外，因此有資金考量，決定出脫手中資產，此房子因長期未使用，目前沒水沒電，至於廚具、衛浴設備、水管以及電線，都為當初建商蓋建物時所配置的，他強調，「雖然設備近20年未使用過，但是到現在都還能正常使用。」

信義房屋蘆洲捷運店店長許智勛分析，蘆洲區的10年內住宅大樓每坪成交單價約40~55萬元，而10~20年的住宅大樓每坪則為35~43萬元，視距離捷運遠近、採光、樓層高低等的條件在價格上有所差異。

至於此未住過的20年華廈，許智勛指出，還是要考量建築年限問題，包括地磚、廁所防水層、水管等，都有可能隨著時間而退化、老舊、滲水，承接的買方要評估重新整修的預算，把這棟房子視為20年中古屋來整理較佳。