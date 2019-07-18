ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

網售「19年全新未住房」　網友諷：好房沉甕底的概念　

ETtoday房產雲

▲▼蘆洲全新未住華廈，屋齡19年。（圖／翻攝自591房屋交易網）

▲新北市蘆洲區未住過的華廈，屋齡已19年。（圖／翻攝自591房屋交易網）

記者張菱育／台北報導

「全新未住3房」聽起來很誘人，但是如果屋齡近20年，還叫新嗎？仲介在售屋網站上刊登一筆全新3房華廈，開價1198萬元，業者強調，「雖然設備近20年未使用過，但是到現在都還能正常使用。」對此，則有網友轉載該銷售網頁於臉書，反諷：「好房沉甕底的概念嗎？」

《591房屋交易網》上刊登一筆位於新北市蘆洲區忠孝路的華廈3樓物件，開價1198萬元，每坪單價43.85萬元，規劃3房2廳1衛，坪數20坪，為一層2戶格局，整棟僅20戶，屋齡19年，近捷運三民高中站，該案強調「保證全新未住，建商保留戶」。

負責銷售的房仲業者指出，此案當初為建商自建自售案，為建商保留戶，因該建商老闆年紀大、小孩又在國外，因此有資金考量，決定出脫手中資產，此房子因長期未使用，目前沒水沒電，至於廚具、衛浴設備、水管以及電線，都為當初建商蓋建物時所配置的，他強調，「雖然設備近20年未使用過，但是到現在都還能正常使用。」

信義房屋蘆洲捷運店店長許智勛分析，蘆洲區的10年內住宅大樓每坪成交單價約40~55萬元，而10~20年的住宅大樓每坪則為35~43萬元，視距離捷運遠近、採光、樓層高低等的條件在價格上有所差異。

至於此未住過的20年華廈，許智勛指出，還是要考量建築年限問題，包括地磚、廁所防水層、水管等，都有可能隨著時間而退化、老舊、滲水，承接的買方要評估重新整修的預算，把這棟房子視為20年中古屋來整理較佳。

關鍵字：新北市蘆洲區華廈未住591房屋交易網建商保留戶信義房屋

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

人口紅利、軌道經濟！台中「根基穩、實力強」　未來10年發展看好

隨著台中機場升格中部國際機場，捷運綠線通車在即，近期中美貿易戰吸引大量台商回流，各界最看好的經濟大熱區竟非首都台北，而是過去以傳統機械機具製造業起步，並在世界具領導優勢的台中工業區，加上先前遷都議題更一度掀起台中熱，許多人預期台中未來十年的發展將有機會超越台北。

6月8日 10:00

前4月商用不動產交易近1200億　工業地是主角

全台商用不動產土地交易熱，據商仲業者統計，前4個月總交易金額達1199億元，對比去年同期，成長161%。其中，受台商回流設廠影響，工業地交易金額即占281億元，近4分之1強。

6月4日 14:31

還想再等更便宜　北市4行政區單月賣不到30戶　

北市住宅大樓價格已經連續12個月，滑出一坪60萬元水準，不僅如此，今年2月交易量大減近4成，其中中正、松山、南港、大同單月交易戶數低於30戶。房仲業者分析，北市房價近2年仍在區間盤整階段，單月均價雖未重回6字頭門檻，但跌幅並不大，處於較穩定狀態，且2月受年節假期影響、工作天數有限，或多或少影響房屋交易量。

6月4日 13:25

包租代管不接地氣　4大敗筆浪費納稅人血汗錢

包租代管出包頻頻，包括積欠房東租金、假合約詐領獎勵金等事件，接二連三鬧上新聞版面。對此，房地產業界大老跳出直指，包租代管倉促上路，「根本是為『空屋移轉社宅』掩飾政績，同時違建戶還能納入獎勵對象範圍，也未明訂獎勵對象應為空，加上打高空的理論派，難以執行。」4大敗筆，致使該法弊端連連，令人心寒。

6月4日 12:44

狂起雞皮！淡水18層大樓「神秘白框打X」　網愣：外星人做記號

密集恐懼症慎入！有民眾行經淡水路上，驚見某社區大樓外牆上，畫滿無數個框框，還出現「X」符號，彷彿是外星人做記號般，讓人越看越毛。

6月4日 11:57

影／北市新案單價只要25萬元　這種算法惹民怨

對岸同胞入侵買房？連宣傳單都專為他們所設計嗎？近期在網路上高度流傳的一張售屋宣傳單，標榜「台北市蘊藏一個國際村」，距離松機國門甚至只要1.5公里，如果沒仔細看，單價25萬元煞是吸引人，但該單價卻是以「平方公尺」計價，而非台灣慣用的「坪」，若換算每坪單價，則已來到8字頭。對此，負責該建案銷售的人員指出，「近期看屋的，有不少國際級人士，平方米計價，是國際趨勢，並非譁眾取寵。」

6月4日 11:53

垃圾變身居家好幫手？　4招牛奶盒起死回生術

很多外食族或是大學生習慣在外解決三餐，一經過便利商店，突然就會想來一杯冰冰涼涼的飲料。而每當喝完一杯飲料，就等於製造了一個需要再加工回收的垃圾。你有想過這些「可回收垃圾」可以有其他用途嗎？對此，信義居家提出4招牛奶盒活用術，讓垃圾也能變成居家好物。

6月4日 11:51

汐止新建案「37坪4房」怎麼隔？　網推「書廚心洞」新空間

買房是人生大事，新北市一起新建案廣告標語引起網友討論，因為廣告上寫著「37坪、4房」，讓人開始好奇「37坪扣掉公設後，4房到底要怎麼隔間？」

6月4日 10:43

8000元租豪宅透天！鏡中驚現「爛臉女躺浴缸」　閨蜜抖查…和凶宅同地址

小心租金太便宜有「詭」！一名女網友發抖直呼，日前朋友在高雄找到一間豪宅透天，租金8000元實在太便宜，本來與房東相約晚上看房，怎料原PO還沒到現場，就在鏡子裡看見一名女子全身鮮血倒臥浴缸裡，她嚇得輸入地址查網，竟發現是凶宅。

6月4日 10:28

MLD進駐微風南山驚傳失利？3餐廳開店2個月全熄燈　震撼業界

高雄MLD集團旗下étage 15 ENJOY TABLE、悅品飲茶及悅品擺酒3間餐廳，4月1日才斥資8千萬進駐微風南山百貨，不過沒想到短短2個月卻突然無預警停業，3家餐廳在日前公告只營業到5月31日，只開店60天也引起業界震撼。

6月4日 04:09

讀者迴響

熱門新聞

長髮妹躺桌下追劇…萬人憋笑瞻仰

租金補貼7/22起申請　最高月..

JK羅琳鄉村豪宅　10年內屢遭..

洗衣機不會轉！妻暴力維修…夫傻..

菜鳥找租屋！老闆一句佛心話網卻..

熱狗「500萬超狂收藏品」曝光..

品牌建商聯手推副都心案　3房竟..

買房送裝潢…專家揭暗黑3陷阱

預售屋、成屋誰較貴？專家全都指..

南港脫離「價跌暴風圈」　最新地..

ETtoday房產雲

最新新聞more

捷運宅非票房保證　松山高總價宅..

2000萬起　入住高雄澄清湖「..

賣19年未住人「新房」　網諷：..

請懂行朋友看房！他疑惑：房價％..

南北購屋幸福指數差很大！北市買..

夏日水岸！我的度假基地

洗衣機不會轉！妻暴力維修…夫傻..

情侶租房翻出骨灰罈　房東竟不給..

溫黃色調電視牆以特選石材搭設

熱狗「500萬超狂收藏品」曝光..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366