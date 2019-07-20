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看中新建案大樓！一層9戶2部電梯　他一曝樓高…網急勸退：上下班等到哭

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▲▼電梯。（圖／免費圖庫pxhere）

▲原PO看中電梯大樓。（示意圖／pxhere）

網搜小組／綜合報導

買房是人生的一個里程碑，對房子的要求自然要提高，不管是地點、格局等條件，都得好好審視和考慮。一名網友發文請益，說他沒住過大樓，但目前考慮了一個新北市新建案，一層9戶有2部電梯，並透露總樓高和房數，發問「電梯真的會等很久？」看到貼文後，馬上有人勸退，「千萬不要」、「真的會等很久。」

這位網友在PTT的home-sale板上發文請益，說他目前考慮的新建案在新北市，一層9戶只有2部電梯，總樓高是15樓，規劃則都是2-3房，「電梯真的會等很久？很複雜？中樓層是不是又更不建議？」最後透露他沒住過大樓，所以才想請教其他人的意見。

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▲▼電梯。（圖／免費圖庫pxhere）

▲網友急勸退，說會等電梯等很久。（示意圖／pxhere）

看到貼文後，許多網友紛紛勸退，「上下班時間會等很久」、「電梯是有點少」、「上下班會等到哭，兩台電梯沒有分流的效果，如果電梯是連動的，一次只有一台會動作」、「千萬不要，這種是投資客拿來租人的」、「2電梯勉強，那種2戶1電梯的才恐怖，一個按住其他全死。」

留言中不少過來人則說，「只要其中一層有人按著電梯等人，你就有得等了，我以前住10層樓，一層2戶的小社區，就常等到放棄改爬樓梯」、「真的會等很久，我住過一層6戶共18層，就常常等了，而且公共電費會吐血」、「勸你不要，我家一層5戶，15樓，2台電梯，只有一台能下地下室，有時候等到火大。」

不過也有網友認為，「還好吧？我也買這種的」、「我住過一層7戶2電梯，9層樓，覺得還好不會很久」、「如果你的作息和別人不同，不趕上班時間，就沒差」、「一層7戶20樓，等電梯沒什麼問題，供參」、「新竹有10戶3梯的，還蓋到24樓，你這個才15樓還好啦」、「可以啊！買2樓。」

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為，他曾住過26層樓高、一層12戶的大樓，並不會覺得電梯很難等，只有住戶搬家時，才會遇到久等的困擾。

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關鍵字：電梯大樓住戶PTT

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