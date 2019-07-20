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頂埔搬到土城「開銷爽省15K」！新北男問舊房怎辦...3條路給選　網神解析

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▲房（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲網友建議先招租！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

花一大筆錢買房，就怕出租變凶宅！一名男網友在新北買家庭式3房，近日因搬去土城居住，好奇舊房該如何運用？自當包租公，深怕房客鬧輕生；想賣掉房子，又怕後市看漲；擺著養蚊子，又怕被貸款壓得喘不過氣。對此，網友幾乎建議可考慮「租屋代管」。

一名男網友在PTT「home-sale」版透露，多年前在新北置產，是3房的大樓住宅區，離頂埔捷運站步程僅10分鐘，交通非常便利，支出部分，一個月貸款加管理費約3萬元。不過近日他要搬去土城展開新生活，在新住處花費較低，一個月僅需1萬5000元，而原本的房子該如何處理，讓他傷透腦筋！

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▲房（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO已搬去土城居住了！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

礙於原PO現有資金較匱乏，經過思考一番後，列出3條方向，希望網友們能給予建議，如下：

1.自己當房東

優點：每個月可能有至少2萬元的收入，可以幫繳貸款
缺點：要慎選房客，若變成凶宅就哭哭了

2.轉賣舊房子

優點：若成交的話手頭就比較寬裕，可以做其他投資
缺點：不知道現在頂埔房價看漲看跌、沒有租金當固定收入

3.擺著養蚊子

優點：猜房價看漲，不會有房客困擾，要賣隨時可賣
缺點：沒有租金當固定收入、每個月還是得勒緊口袋繳房貸

網友看完求助文後，紛紛認為「你自己都說了，手上資金有點少」、「 出租，你收的租金還不夠付房貸，那就賣掉吧」、「怕東怕西，要輕生還挑這麼貴的嗎」、「1先，其實一的部分有租屋代管，真在意就找這種…如果一段時間發現還是有資金缺口，2就可以考慮，不用搞的這麼複雜」、「1，就找代管…每個月收的費用就讓你心疼了，除非你忙到連過濾租客的時間都沒」。

關鍵字：頂埔土城開銷出租新北包出公

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