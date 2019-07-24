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喇牙寶寶爬床上　他萌翻抬頭一看：嚇到跳起來！網發麻...媽媽很盡責

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▲喇牙寶寶爬床上　他萌翻抬頭一看：嚇到跳起來！網發麻...媽媽很盡責問（圖／網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲破百隻喇牙寶寶亂爬！（圖／網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網搜小組／劉維榛報導

大家都知道喇牙是益蟲，會吃掉噁心的蟑螂，不過牠嚇人的外表，卻讓一般人難以親近！一名男網友發現家中冒出上百隻小喇牙，四處亂竄的畫面，令他全身發麻，結果一噴殺蟲劑後，喇牙媽媽也突然爬出來，大批網友崩潰直呼「阿娘喂～好恐怖怎麼生那麼多！」

一名男網友在臉書《台北之北投幫》PO出「子孫滿堂」照片．他驚呼，今（24）日一早起床後，發現床上有一隻小蜘蛛在爬，還對老婆囔囔著「妳看好可愛」，正當陷入萌情境時，他下秒驚覺不對勁，往上仔細看電箱後大崩潰，發現破百隻的小蜘蛛正在亂竄。

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▲喇牙寶寶爬床上　他萌翻抬頭一看：嚇到跳起來！網發麻...媽媽很盡責問（圖／網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲喇牙媽媽現身了！（圖／網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

原PO透露，先趕緊把女兒抱出去後，接著拿殺蟲劑撲殺，不久後喇牙媽媽也跑出來逃命，他不得已喊話「我知道你會幫忙吃蟑螂…但是你在我房間上面的電箱裡生小孩！我真的無法跟你小孩同房…要原諒我…」

事實上，喇牙正式學名叫做白額高腳蛛，棲息在建築物室內、外牆，必要時會吐絲但不結網，是小強、蒼蠅的主要天敵，一旦把害蟲都被吃光，便會瀟灑離去。照片曝光後，讓大批網友狂起雞皮疙瘩，「密集恐懼症」、「這不只生…還養好一陣子了才會都這麼大！這媽媽很盡責」、「第一次看見那麼多」、「這種養一隻在家幫忙吃討厭的蟑螂很不錯，但是一窩我真的沒辦法呀（吃手手ING」、「我直接搬家」、「沒看過那麼肥的喇牙，看來食物豐富」。

▼網友笑稱，媽媽很盡責！（圖／翻攝自台北之北投幫）

▲喇牙寶寶爬床上　他萌翻抬頭一看：嚇到跳起來！網發麻...媽媽很盡責問（圖／翻攝自台北之北投幫）

關鍵字：喇牙蜘蛛電箱

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