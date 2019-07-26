台中七期888萬起！入手「博克萊」最高CP值

▲興富發建設在南七期推出小坪數的「博克萊」建案。（圖／興富發建設提供，下同）

【企劃特輯】

台中七期是豪宅的匯集之地，興富發建設在南七期推出小坪數的「博克萊」建案，坐擁市政、學區、捷運、百貨、綠海五大優勢，更請來豪宅御用建築師——李天鐸操刀設計，首付只要20萬起、總價888萬起，讓民眾有機會入住大師級團隊規劃設計的美學住宅，一推出即造成轟動！

▼▲「博克萊」建案，坐擁市政、學區、捷運、百貨、綠海五大優勢。

七期向來是台中房市指標，由於鄰近中台灣一級百貨商圈，在市政中心大都會區保有萬坪森林公園的優質環境，且鄰近高鐵及國道讓商務人士暢行無阻，吸引建商爭相插旗，在當地置產被視為順利取得豪門入場券，不少人都夢想有朝一日能入主七期。

▲公設部份有泳池、Lounge bar，並規劃出空中尊榮會所，媲美國際景觀飯店宅。

「博克萊」樓高總共24層高，可說是七期小坪數的最高地標，以建築規劃來說，請到李天鐸大師來設計，更是七期唯一李天鐸的作品，特別使用橄欖綠石材去做框架式建築，樹立在整個七期核心價值的地位上。

格局為小坪數精品宅，規劃出23到36坪、二至三房空間，滿足小家庭與投資客需求，更有泳池、Lounge bar，並規劃出空中尊榮會所，媲美國際景觀飯店宅，沿線還有七期最大的文心森林公園，占地將近2萬6千坪，以及大墩惠文雙學區、百貨生活圈，媲美國際景觀飯店宅。也讓小坪數、低總價的建案規劃，不亞於豪宅的品味與氣質，更間接帶動看屋熱潮。

▼▲格局為小坪數精品宅，規劃出23到36坪、二至三房空間，滿足小家庭與投資客需求。

近期開出首付只要20萬起超低價，總價888萬起，讓民眾有機會入住大師級團隊規劃設計的美學住宅，成為入主七期圓夢的購屋首選。開啟與富人齊高的大門，居住在頂級建築師打造的美學空間之中，享受最優質的生活！



博克萊︱基本資料

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基地位置：七期惠中路VS大墩七街口

基地規模：1095坪+1028坪廣場

戶數規劃：442戶

產品規劃：2-3房

樓層規劃：24樓

公設比：34.3%

連絡電話：04-22557778

投資建設：興富發建設

建築設計：李天鐸建築師

結構設計：科建結構

企劃代銷：興富發建設