▲美術館正核心！高雄人心中首富地段，凱越香榭正對高雄之門。（採訪撰稿／記者吳思瑤；攝影剪輯／記者謝婷婷）

▲興富發集團推出「凱越香榭」精品飯店宅，打造26層地標建築，跳脫同區百坪豪宅的高門檻。（圖／業者提供）

記者吳思瑤／高雄報導

住在熱鬧的市中心，能同時享受自然的芬多精，且美術館、精品酒店就在家門口，這樣的地段，你認為要多少錢呢？來到全台最大的高雄美術館正核心上，剛說的優質生活想像，可以讓人一次滿足。

▲▼全台最大的高雄美術館正核心，同時享受自然的芬多精，且美術館、精品酒店就在家門口。（圖／記者謝婷婷攝）

41公頃大的美術館特區，比大安森林公園還大了1.6倍，加上興富發集團未來的高雄之門計畫，將引進國際凱悅酒店進駐，全高雄最頂尖最國際的百坪景觀豪宅都蓋在這裡。而現在高雄美術館正核心的首富圈，國際凱悅酒店對面的精華地段，興富發將推出稀有少見的小坪數精品飯店宅。

▲位在明誠四路、美術東二路黃金雙線交會，圍繞著41公頃的美術館公園第一排。（圖／業者提供）

愛山林建設副總徐永仁表示，「這次在美術館的布局，希望在最好的土地上蓋最好的房子，興富發這次除了打造高雄之門計畫，將引進國際凱悅酒店進駐，也請了日系MAG大師團隊，包括涵碧樓設計大師王勝正一起打造，26層的精品飯店宅。」

▲愛山林建設副總徐永仁表示，希望在最好的土地上蓋最好的房子，難得有美術館正核心這麼好地點，蓋一棟26層地標建築。（圖／記者謝婷婷攝）

看準高雄美術館有著優勢的交通地段，向北接高鐵站和巨蛋商圈，南邊緊鄰愛河流域，東與農16重劃區相伴，西則有輕軌捷運、台鐵以及柴山國家自然公園環境。加上整座美術館特區，擁有1座美術館、1座兒童美術館，全部41公頃的園區，比大安森林公園還大了1.6倍；最重要的就是明誠四路和美術東二路，走路5分鐘，就能到中山國小、七賢國中等明星學區，住在這就等於入籍了人生勝利組。

▲▼入主「凱越香榭」區域內擁有2座國中國小明星學校，孩子學籍不必擔心。（圖／記者謝婷婷攝）

面對高雄鐵路地下化後，經過綠園道即可通往「左營高鐵特區」，結合三鐵交通、金融商辦、商貿百貨，緊鄰農16漢神巨蛋商圈，周邊還有好市多、義享天地廣場，加上最矚目的交通優勢，不少民眾都對這塊金三角重點區域，加倍有信心。已購客戶林先生也表示會選擇這裡的原因，「以地段來說，因為正在美術館綠地對面，附近空地已經很少，有這麼一塊綠地，將來休閒運動都很方便；第二對面也有蓋凱悅飯店跟商辦中心。」期待將來的增值空間。

▲▼鐵路地下化後，經過綠園道即可通達「左營高鐵特區」結合三鐵交通、金融商辦、商貿百貨、文化休閒，成為帶動高雄發展的金三角重點區域。（圖／記者謝婷婷攝）

▲北上通往左營高鐵站、南下到高雄車站，交通相對便利。（圖／業者提供）

主打精品飯店宅的「凱越香榭」打造26層地標建築，跳脫同區百坪豪宅的高門檻，規劃稀有小坪數2~3房，規劃挑高近十米的迎賓大廳，加上美術館特區罕見的25樓高的空中泳池，就像新加坡金沙酒店的奢華規格，卻主打總價650萬起就能入主，從22坪到26坪，甚至30坪、39坪，推出罕見的小坪數規劃，因此尚未正式推出，就造成富二代、和菁英家庭的熱烈詢問。凱越香榭建案代表黃馨禾經理也說，「其實前來詢問的客戶，有些是原本住美術館，但又想要換一個新的建築規劃，看重安全、結構的重要性，這次也請到科建聯合結構工程權威嚴格把關。」

▲自住優質置產增值，「美術館特區」成為高雄人心目中的首富地段。（圖／業者提供）

就因為「凱越香榭」位於美術東二路與明誠四路兩大黃金軸線交會處，未來將正對興富發建設「高雄之門」開發案，預計打造五星級的高雄凱悅酒店以及國際級商辦中心，讓美術館特區價值更加攀升。

凱越香榭︱基本資料



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基地位置：高雄美術館特區(明誠四路、美術東二路口)

基地規模：雙面臨路、方正526坪

戶數規劃：260戶、店面2戶

產品規劃：22~38坪、2~3房精品小豪宅

樓層規劃：地下6樓/26樓

公 設 比：35.8%

投資建設：興富發集團(2542)/新總陽建設

建築美學：MAG玫格設計

公設規劃：王勝正設計大師

企劃代銷：甲山林廣告

連絡電話：(07)557-8588/ (02)2517-2233