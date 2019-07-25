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美術館正核心！高雄人心中首富地段　凱越香榭正對高雄之門

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▲美術館正核心！高雄人心中首富地段，凱越香榭正對高雄之門。（採訪撰稿／記者吳思瑤；攝影剪輯／記者謝婷婷）

▲凱越香榭。（圖／記者謝婷婷攝）

▲興富發集團推出「凱越香榭」精品飯店宅，打造26層地標建築，跳脫同區百坪豪宅的高門檻。（圖／業者提供）

記者吳思瑤／高雄報導

住在熱鬧的市中心，能同時享受自然的芬多精，且美術館、精品酒店就在家門口，這樣的地段，你認為要多少錢呢？來到全台最大的高雄美術館正核心上，剛說的優質生活想像，可以讓人一次滿足。

▲凱越香榭。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼全台最大的高雄美術館正核心，同時享受自然的芬多精，且美術館、精品酒店就在家門口。（圖／記者謝婷婷攝）

▲凱越香榭。（圖／記者謝婷婷攝）

41公頃大的美術館特區，比大安森林公園還大了1.6倍，加上興富發集團未來的高雄之門計畫，將引進國際凱悅酒店進駐，全高雄最頂尖最國際的百坪景觀豪宅都蓋在這裡。而現在高雄美術館正核心的首富圈，國際凱悅酒店對面的精華地段，興富發將推出稀有少見的小坪數精品飯店宅。

▲凱越香榭。（圖／記者謝婷婷攝）

▲位在明誠四路、美術東二路黃金雙線交會，圍繞著41公頃的美術館公園第一排。（圖／業者提供）

愛山林建設副總徐永仁表示，「這次在美術館的布局，希望在最好的土地上蓋最好的房子，興富發這次除了打造高雄之門計畫，將引進國際凱悅酒店進駐，也請了日系MAG大師團隊，包括涵碧樓設計大師王勝正一起打造，26層的精品飯店宅。」

▲凱越香榭。（圖／記者謝婷婷攝）

▲愛山林建設副總徐永仁表示，希望在最好的土地上蓋最好的房子，難得有美術館正核心這麼好地點，蓋一棟26層地標建築。（圖／記者謝婷婷攝）

看準高雄美術館有著優勢的交通地段，向北接高鐵站和巨蛋商圈，南邊緊鄰愛河流域，東與農16重劃區相伴，西則有輕軌捷運、台鐵以及柴山國家自然公園環境。加上整座美術館特區，擁有1座美術館、1座兒童美術館，全部41公頃的園區，比大安森林公園還大了1.6倍；最重要的就是明誠四路和美術東二路，走路5分鐘，就能到中山國小、七賢國中等明星學區，住在這就等於入籍了人生勝利組。

▲凱越香榭。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼入主「凱越香榭」區域內擁有2座國中國小明星學校，孩子學籍不必擔心。（圖／記者謝婷婷攝）

▲凱越香榭。（圖／記者謝婷婷攝）

面對高雄鐵路地下化後，經過綠園道即可通往「左營高鐵特區」，結合三鐵交通、金融商辦、商貿百貨，緊鄰農16漢神巨蛋商圈，周邊還有好市多、義享天地廣場，加上最矚目的交通優勢，不少民眾都對這塊金三角重點區域，加倍有信心。已購客戶林先生也表示會選擇這裡的原因，「以地段來說，因為正在美術館綠地對面，附近空地已經很少，有這麼一塊綠地，將來休閒運動都很方便；第二對面也有蓋凱悅飯店跟商辦中心。」期待將來的增值空間。

▲凱越香榭。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼鐵路地下化後，經過綠園道即可通達「左營高鐵特區」結合三鐵交通、金融商辦、商貿百貨、文化休閒，成為帶動高雄發展的金三角重點區域。（圖／記者謝婷婷攝）

▲凱越香榭。（圖／記者謝婷婷攝）

▲凱越香榭。（圖／記者謝婷婷攝）

▲北上通往左營高鐵站、南下到高雄車站，交通相對便利。（圖／業者提供）

主打精品飯店宅的「凱越香榭」打造26層地標建築，跳脫同區百坪豪宅的高門檻，規劃稀有小坪數2~3房，規劃挑高近十米的迎賓大廳，加上美術館特區罕見的25樓高的空中泳池，就像新加坡金沙酒店的奢華規格，卻主打總價650萬起就能入主，從22坪到26坪，甚至30坪、39坪，推出罕見的小坪數規劃，因此尚未正式推出，就造成富二代、和菁英家庭的熱烈詢問。凱越香榭建案代表黃馨禾經理也說，「其實前來詢問的客戶，有些是原本住美術館，但又想要換一個新的建築規劃，看重安全、結構的重要性，這次也請到科建聯合結構工程權威嚴格把關。」

▲▼凱越香榭（圖／業者提供）

▲自住優質置產增值，「美術館特區」成為高雄人心目中的首富地段。（圖／業者提供）

就因為「凱越香榭」位於美術東二路與明誠四路兩大黃金軸線交會處，未來將正對興富發建設「高雄之門」開發案，預計打造五星級的高雄凱悅酒店以及國際級商辦中心，讓美術館特區價值更加攀升。

凱越香榭︱基本資料

凱越香榭官網>>>
凱越香榭粉絲團>>>
基地位置：高雄美術館特區(明誠四路、美術東二路口)
基地規模：雙面臨路、方正526坪
戶數規劃：260戶、店面2戶
產品規劃：22~38坪、2~3房精品小豪宅
樓層規劃：地下6樓/26樓
公 設 比：35.8%
投資建設：興富發集團(2542)/新總陽建設
建築美學：MAG玫格設計
公設規劃：王勝正設計大師
企劃代銷：甲山林廣告
連絡電話：(07)557-8588/ (02)2517-2233

關鍵字：高雄美術館凱越香榭高雄之門興富發美術東二路明誠四路高雄市房產

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