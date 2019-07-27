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王建民、陳幸妤為孩子選擇的行政區不會錯！中古屋1字頭就可入手

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▲▼台南東門商圈。（圖／記者陳建宇攝）

▲台南東門商圈生活機能成熟，且位居台南中間位置，交通方便。（圖／記者陳建宇攝）

記者陳建宇／台南報導

東區是台南市平均房價最高的行政區，但很多人只注意到靠近南紡夢時代的東區，其實在靠近中西區這一帶的東門商圈屬於文教區，不僅名校多且交通便利，知名新建案房價至少3字頭，中古屋則仍有機會買到1字頭的產品。

▲▼台南東門商圈。（圖／記者陳建宇攝）

▲長榮中學是台南知名私校。（圖／記者陳建宇攝）

台南東門商圈在東門路、林森路、長榮路一帶，因為鄰近中西區，開發時程較早，雖然不像南紡夢時代周邊新穎，但生活機能成熟。信義房屋東門店專案經理李宜霈表示，東門路、林森路附近機能完整度高，採買可至崇誨市場、崇德市場或崇義黃昏市場，大東夜市也座落於此。學區則是東門商圈的特色，包括崇學國小、忠孝國中、長榮中學都在這裡，堪稱台南的文教區。

▲▼台南東門商圈。（圖／記者陳建宇攝）

▲台南相當知名的大東夜市也位於舊東區。（圖／記者陳建宇攝）

另外，東門商圈因為位置屬於台南中間地帶，因此四通八達非常方便，李宜霈指出，由該商圈前往中山高仁德交流道、中西區、火車站、北區和南區都非常便利。

▲▼台南東門商圈。（圖／記者陳建宇攝）

▲「耘非凡」是區域內的豪宅社區，王建民、陳幸妤都是住戶。（圖／記者陳建宇攝）

東門商圈因為發展較早，開發比較飽和，因此可用腹地並不多，新建案也較少，多為量體不大的巷內透天別墅，較新的大樓產品如富立建設的「耘非凡」規劃90~180坪產品，包括旅美棒球好手王建民、前總統陳水扁的女兒陳幸妤都是該社區住戶。李宜霈表示，「耘非凡」屬於豪宅產品，成交價每坪30~40萬元不等。

▲▼台南東門商圈。（圖／記者陳建宇攝）

▲「世界帝標」等中古社區屋齡約10年上下，詢問度非常高，房價最低每坪18萬元起。（圖／記者陳建宇攝）

中古屋則是東門商圈的主力產品，李宜霈指出，例如「世界帝心」、「世界帝標」、「澄品觀邸」等都是指名度很高的社區，屋齡在10年上下，這幾個社區物件權狀加車位坪數約落在36~55坪。這幾個社區房價保值性高，李宜霈表示，低樓層房價每坪18~19萬元，若是高樓層房價每坪20~21萬元，如果有景觀更上看每坪25~26萬元。

▲▼台南東門商圈。（圖／記者陳建宇攝）

▲信義房屋東門店專案經理李宜霈表示，東門商圈主力買盤是首購族。（圖／記者陳建宇攝）

李宜霈表示，區域內主要買盤是年輕首購族或小家庭，也有部分北漂族購屋置產，現階段以出租賺取租金為主，未來退休後也可自住。

關鍵字：台南東區東門路信義房屋文教區王建民陳幸妤

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