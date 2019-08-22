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台北市哪捷運站最精華？他推爆都更+國宅齊飛「不服來戰」　網：永春王4 ni

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▲▼房地產 台北市忠孝東路五段 永春站 都更宅。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台北市忠孝東路五段永春站，都更已經開始動工。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者董美琪／綜合報導

「台北市哪一個捷運站最精華？」這一篇近日在PTT房產看板延燒不斷，不少人一直分析自己心中最滿意的捷運站，其中一名網友直接點名「永春站」，表示其交通發達、信義區外，最近連延宕多年的都更都開始動工加上正在蓋的國宅，絕對得第一，引起鄉民熱議，直呼「永春王是你？」

台北哪一個捷運站周邊最精華，最近引起熱議，有人回文指出「說穿了還是蛋白、蛋黃的概念，早期有建設、有發展、人口又多、又有大量白領工作機會，要跌到哪邊去，還真的很難」。

也有人認為，「雙捷運優先，有學區跟大型公園綠地再加分，攤開地圖, 也就這幾個站吧。個人喜歡 東門/中正紀念堂/大安/忠孝復興/忠孝新生。台北市最棒的捷運站是東門站，雙捷運+商圈+明星學區」。

▲▼房地產 台北市忠孝東路五段 永春站 都更宅。（圖／記者屠惠剛攝）

不過一位網友直說「先講結論，永春捷運站」，他分析「論交通：捷運離藍線、綠線（松山站） 紅線（象山）捷運站都近，之後紅線還延伸一站更方便，根本三線合一。火車離北車、松山、南港都近。客運市政府捷運站就有了，國道三甲就在附近，去文山區快，上高速公路也快，去內湖，走成美橋一下就到了」。

「論吃：虎林街、松山路美食一堆，去市政府、新光三越、信義威秀也快，或是饒河夜市、通化街夜市，而且交通方便就不用擔心學區」另外他點出，「最近永春釘子戶那邊開始都更，國宅也開始蓋，等捷運站完工，不起飛也難，故永春得第一，以上，不服來戰」。

▲▼房地產 台北市忠孝東路五段 永春站 都更宅。（圖／記者屠惠剛攝）

另一位網友看了也贊同永春站，「大致上認同這篇，詳細地說，大概是永春站、市政府站及象山站畫一個三角形中的區域，以博愛國小跟興雅國中為核心向外發展，象山跟市政府兩站其實不遠，市政府還有轉運站，到台北車站跟南港都同一線，離信義計畫區超近，傳統市場也有永春這個算大型傳統市場，博愛國小跟興雅國中都是好學校」。

「板上很多人還是推崇大安或中正區的舊精華地段，不否認那些地方不錯，但發展的早，住宅區跟商業區有點雜混，不然就巷道太小，不然就是真的很清幽的，生活又滿不便的」這位網友認為，「大概就忠孝東路五段236巷走進來，到信義路五段象山站間，真心認為是目前捷運最精華地點。」

▲▼捷運永春站共構宅「E.A.T國際館」。（圖／記者黃靖惠攝）

▲捷運永春站知名共構宅「E.A.T國際館」。（圖／記者黃靖惠攝）

網友看了紛紛表示，「永春戰力很強，可以打10個沒問題」、「我住在虎林街，覺得這邊很方便啊」、「永春以居住角度來看絕對精華選項之一，生活機能完整」、「嚴格來說的精華區,是市府站到市府永春的中間點，然後往南到象山站之間的區域，永春站本身有點亂了」、「永春王？」

但也有人不覺得永春最好，「永春舊社區多居民素質參差不齊」、「為什麼那個永春市場不能把它清掉啊，看了很啊雜」、「永春舊社區多居民素質參差不齊」、「永春站光那個髒亂的市場就輸了」、「忠孝東路五段以北，虎林街市場，就雜亂，價格落差大」。

關鍵字：永春站房產雲

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