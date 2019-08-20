ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

搭電梯「上or下按鍵」吵6年　男友心累求解　達人正解驚呆...一票人都按錯

ETtoday房產雲

▲▼情侶搭電梯「上or下按鍵」狂吵6年　達人正解驚呆...一票人都按錯（示意圖／取自免費圖庫Pixabay、爆廢公社）

▲想下樓，大家會按上還是下？（圖／翻攝自臉書爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

「跟女友為了這個吵了快6年！」一名男網友透露，每次跟女友準備坐電梯時，都會因為上／下樓的按鍵而爭辯不休，明明身處6樓，若想要下去1樓，女友都堅持要按「上」，令他不知所措，更掀起一大票網友看傻眼，忍不住諷刺「女友永遠是對的！」

一名男網友在臉書《爆廢公社》哭笑不得表示，每次小倆口坐電梯時，彼此都會為了按鍵「往下或往上」而鬥嘴，原PO實地舉例，若位處6樓高樓，想要下去1樓，女友認為按上樓紐才對，神邏輯讓他百思不得其解。

「跟女友為了這個吵了快6年！」為了一解心中疑惑，原PO好奇發問，「你們會按上還是下？還是取決於目前電梯的位子來決定？」求助文一貼出，引來大批網友論戰，「你要下樓就按下，你要上樓就按上，你兩個同時按就會…再開門一次而已」、「常情況按下，電梯同時間很多人使用的話按上，就會先到你們的樓層，再上去，最後再下去一樓」。

►超爽DER！點我現賺 2200

▲▼情侶搭電梯「上or下按鍵」狂吵6年　達人正解驚呆...一票人都按錯（示意圖／取自免費圖庫Pixabay、爆廢公社）

▲若依照常理，網友表示，下樓就是按下即可！（圖／翻攝自臉書爆廢公社）

另一派卻認為，「我外婆都是按上叫電梯上來啦，給參考」、「她覺得要把電梯叫上來，我懂…我姐也是」、「我也會搞錯，我會按上」。大部分人則笑虧，這問題能吵多年也是奇葩情侶，「真羨慕你的人生，這種鳥事可以吵六年」、「女友永遠是對的」、「這也能吵，以後還得了？」、「不要吵了，真傷感情，才6樓而已，以後都走樓梯吧」。

有達人正解，認為人類總是會把問題複雜化，其實是根據人的位置來評斷，「要下樓就按下，要上樓就按上，取決於『人』要上還下，而不是『電梯』」、「現在很多電梯都會自己歸位，所以按上或下應該沒差，不過要下樓按下離所在樓層近的就會先到」、「按上按下都無所謂，重點是你要下樓，按上的話，6樓以上有人也按電梯的話，電梯是會先往上的啊，為什麼要多此一舉」。不過也有人分享，客梯跟貨梯差別，「客梯， 你要上樓就按上，下樓就按下；純貨梯，你站在幾樓你就要先按上或下把電梯叫過來你的樓層」。

►加入房產雲，讓你買房不買貴，一起加入ETtoday房產雲吧

關鍵字：電梯情侶男友女友達人

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/4316

10外送員排爆滷味攤！她見「粉紅一條龍」傻了　在地人揭關鍵2原因

美食一鍵下單熱潮搶佔懶人商機，街頭竟也出現外送員排隊奇觀。有女網友近日行經路邊攤，發現某知名攤位大排長龍，沒想到仔細一看，才發現排隊人潮裡幾乎全是外送員，擠得現場水洩不通，讓她忍不住驚呼這景象實在太扯..

11小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3682

影／5同學開進蘇花隧道…副駕喊：減速！20就好　被BMW超車…一早看新聞沉默了

「如果我們沒煞車…下去的就是我們了！」一名男網友分享到花蓮玩，卻遇到「抓交替」的真實故事，一早他們5人看到電視新聞報導，他當下被負責開車的人問，「你要我減速的原因是這個？」他表示，「我們想都沒想到，有..

8/19 10:46

//cdn2.ettoday.net/images/4314

影／UberEats員工在家「叫FoodPanda外送」　網笑翻：英雄惜英雄

現今飲食外送平台發達，隨處可見外送員騎著機車穿梭大街小巷，不少人也看準這波商機，一起加入外送行列。一名劉姓網友本身是UberEats的外送員，他日前在家休息時，突然心血來潮叫了FoodPanda外送，..

22小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3059

影／如何擺脫月光族？他「1妙招」存款激增　全網嗨翻：我也要照做！

不少人因為低薪，又必須在外租屋，經常成為大家口中的月光族。一名網友就在臉書PO一個秒招，並向大家保證，「在3個月內，可以開始有存款，正式脫離月光族。」不少網友看了文章後紛紛驚呼，「我要試試看！」

8/18 16:18

//cdn2.ettoday.net/images/4315

信用卡背面藏「銀色刮刮樂」！他手癢刮下去見「4字密碼」秒後悔

「是我太白癡嗎…」台北一名網友19日表示，自己辦了一張信用卡，準備上網開卡時，卻找不到官方要求的「指定密碼」，翻到卡的背面，看見了一條「銀色刮刮樂」，立刻拿起硬幣刮開，沒想到裡面竟藏著「4字密碼」，讓..

16小時前

//cdn2.ettoday.net/images/2885

影／麥當勞好貴？他曝「神人點餐法」：100元吃到吐…網看完全跪了

隨著科技的進步，現在的人甚麼都講求效率，甚至連飲食習慣都開始改變成「速食」。但有網友認為，他每次去購買麥當勞的售價並不便宜，但總是可以看到許多學生在排隊，讓他滿頭疑惑原因究竟為何？豈料，該文釣出一堆神..

8/19 03:24

最美抹茶湖在這！宜蘭山林小秘境　還是《下一站幸福》取景地

宜蘭員山最不秘密的小秘境「望龍埤」，佔地寬廣，來訪搭車停車都方便。沿著埤塘漫遊，能欣賞療癒的山光水色。望龍埤湖水碧綠，放眼望去好似抹茶湖，而花田村同時也是下一站幸福的拍攝場景。來訪觀景的旅人也能到花田村閒坐下午茶唷！

1小時前

入口即化！五分埔隱藏版「油亮魯肉飯」　還有香濃排骨酥湯

雖然來此用餐是臨時起意，但是之前就曾聽聞過這家【五分埔魯肉飯】，有著味道不輸給米其林等級華西街「小王清湯瓜仔肉」的美味！而且價格不貴選擇也多，就連自家的「排骨酥湯」味道也很不錯，所以當日剛好路過就去嚐看看…

3小時前

「笨笨女vs.聰明女」男生愛哪個？她曝超心機手法…網友都小看了

笨女人比較惹人愛？還是聰明女人比較惹人愛？我曾經也以為男人喜歡傻傻的、天真的、好騙的，但後來漸漸發現有質感的男人並不會喜歡空有外貌沒有腦袋的女人，若要能長期相處，男人還是希望女人有點內涵，當然能夠搭配外貌絕對是極品了！

16小時前

黑色、橘紅色通通有！全台首創彩色雞排　還有嫩爆雞咖哩飯

近年食物吹起彩色風，有色雞排發燒，萍子推薦赤雞雞排Chi-Ji Chicken Cutlet，北車美食，位中山北路與北平東路交叉口，粉紅醒目大招牌，好吸睛，全台首創彩色風味雞排、有色雞排-赤雞雞排、酒鬼雞排、塔蘿雞排、猛毒雞排，不同口味多汁雞排最著名，厚實大片，天然食材獨家醃製，不用人工色素，

20小時前

讀者迴響

熱門新聞

交屋前「被延後」超苦惱　釣出房..

東森房屋暖心拜法　普渡完牠現身..

「社區存1000萬要幹嘛？」網..

「獨臂刀王」新店豪宅空養牛蛙　..

電梯上下按鍵吵6年　達人曝正解

企鵝妹市中心租套房　開箱片曝光

劉泰英兒子新店別墅遭法拍　買家..

台灣房價很合理？網嗆：XX「3..

洗水塔每戶400元！新店文山一..

小巷40年透天「翻新開價千萬」..

ETtoday房產雲

最新新聞more

台北「水族一條街」轉型難　店面..

房仲首創租商辦店面　加送火災險

電梯上下按鍵吵6年　達人曝正解

「社區存1000萬要幹嘛？」網..

「天母國」豪宅跌破百萬　房仲：..

南榮科大停辦　周圍學套租金崩跌..

殯儀館附近你敢住嗎？沒禁沒忌　..

公寓申請設電梯　北市簡化流程＋..

洗水塔每戶400元！新店文山一..

2→3字頭　新莊工業宅賣區域價..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366