搭電梯「上or下按鍵」吵6年　男友心累求解　達人正解驚呆...一票人都按錯

▲想下樓，大家會按上還是下？（圖／翻攝自臉書爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

「跟女友為了這個吵了快6年！」一名男網友透露，每次跟女友準備坐電梯時，都會因為上／下樓的按鍵而爭辯不休，明明身處6樓，若想要下去1樓，女友都堅持要按「上」，令他不知所措，更掀起一大票網友看傻眼，忍不住諷刺「女友永遠是對的！」

一名男網友在臉書《爆廢公社》哭笑不得表示，每次小倆口坐電梯時，彼此都會為了按鍵「往下或往上」而鬥嘴，原PO實地舉例，若位處6樓高樓，想要下去1樓，女友認為按上樓紐才對，神邏輯讓他百思不得其解。

「跟女友為了這個吵了快6年！」為了一解心中疑惑，原PO好奇發問，「你們會按上還是下？還是取決於目前電梯的位子來決定？」求助文一貼出，引來大批網友論戰，「你要下樓就按下，你要上樓就按上，你兩個同時按就會…再開門一次而已」、「常情況按下，電梯同時間很多人使用的話按上，就會先到你們的樓層，再上去，最後再下去一樓」。

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▲若依照常理，網友表示，下樓就是按下即可！（圖／翻攝自臉書爆廢公社）

另一派卻認為，「我外婆都是按上叫電梯上來啦，給參考」、「她覺得要把電梯叫上來，我懂…我姐也是」、「我也會搞錯，我會按上」。大部分人則笑虧，這問題能吵多年也是奇葩情侶，「真羨慕你的人生，這種鳥事可以吵六年」、「女友永遠是對的」、「這也能吵，以後還得了？」、「不要吵了，真傷感情，才6樓而已，以後都走樓梯吧」。

有達人正解，認為人類總是會把問題複雜化，其實是根據人的位置來評斷，「要下樓就按下，要上樓就按上，取決於『人』要上還下，而不是『電梯』」、「現在很多電梯都會自己歸位，所以按上或下應該沒差，不過要下樓按下離所在樓層近的就會先到」、「按上按下都無所謂，重點是你要下樓，按上的話，6樓以上有人也按電梯的話，電梯是會先往上的啊，為什麼要多此一舉」。不過也有人分享，客梯跟貨梯差別，「客梯， 你要上樓就按上，下樓就按下；純貨梯，你站在幾樓你就要先按上或下把電梯叫過來你的樓層」。

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