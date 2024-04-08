女兒才小班！太座逼搬家「卡位大安區國小」　他揭2點崩潰

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名人夫心累表示，女兒目前就讀小班，老婆為了讓寶貝以後讀明星學校，硬要搬家到大安區；但重點是，他根本負擔不起那裡的房租，且通勤時間也會拉長近1小時，眼看妻子態度強硬，他忍不住哀嘆，「頭好痛！」

男網友在匿名公社發文吐苦水，「女兒才小班，老婆說為了卡位大安區的國小，硬要搬家到大安區，先不論是否真的是為孩子好，光房租問題就負擔不起，離我上班的地方坐捷運也要快1小時。她說如果我不同意，就是不為孩子想、不愛孩子，負擔不起叫我自己想辦法。」

不僅如此，太座更直言，沒辦法像貴婦朋友一樣嫁個好老公，所以至少小孩不能輸。這番話讓原PO十分無奈，感嘆「同樣都在台北，大安就比較香嗎？頭好痛。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

對此，網友們紛紛回應，「明知道你的收入不如她的貴婦朋友們的老公，還是選了你，然後把她的『比不上別人好』全都怪到你身上嗎？真是不要臉，她那麼愛孩子，她怎麼不多想想辦法？」「房租負擔不起就不要勉強，你會被壓垮的，還有每天通勤1小時多累啊，什麼叫你自己想辦法？那她怎麼不出去賺想辦法，講幹話」、「離婚啊！讓她養寶貴的女兒」、「真的是虛榮心害死人欸」、「換一位老婆就解決了」、「學籍可以借戶口，再不然也有人租」。

另外，也有不少人直言，「應該是要卡國中的學區比較重要」、「住在鄉下也有北一女、台大研究所畢業，不信住大安區，學業、成就就一定好」、「小孩越來越少，會想精緻化也是正常，只是小孩壓力很大，小心反效果」。