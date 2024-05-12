社區決議「電梯更換基金」按坪數分攤！她住1F拒付挨告結果出爐

▲居住1樓的趙女認為電梯更換基金分攤算法不公，拒絕支付因而挨告。（示意圖／Pixabay）

記者莊智勝／台北報導

台北市北投區一處屋齡逾25年的社區112年召開會議決議辦理更換各棟電梯，並依照各戶所有權人「樓地板面積所佔比例」分擔電梯基金，未料住在該社區1樓的住戶趙女以「用不到」為由，拒絕給付分擔金額新台幣6萬3947元，管委會追討未果因此提告。士林地院法官審酌後，判決趙女敗訴，應給付電梯基金予社區管委會。全案可上訴。

判決書指出，該社區於112年6月召開區權人臨時會議，決議辦理更換社區各棟大樓電梯，由社區現有公共基金提撥新台幣200萬元，設立「電梯更新基金」，並依照各區權人「樓地板面積所佔比例」作為分配基金基準；惟事後住在1樓的住戶趙女卻遲未繳納分攤費用6萬3947元，管委會追討未果，只好提出告訴要求給付。

對此，趙女辯稱，她持有的坪數較大，且她不但用不到電梯，管委會也不讓她使用，她雖願意分攤費用，但如此算法不符合比例原則，因此拒付分攤金額6萬3947元，請求法官駁回。

士林地院法官認為，電梯基金分配基準，係社區所有區權人開會討論後決議，採取「樓地板面積所佔比例」作為基準，核與共有之應有部分比例相當，管委會請求趙女支付6萬餘元電梯基金即屬有據；雖趙女辯稱1樓用不到電梯，但社區用水仰賴水塔，相關設備清洗需透過電梯才能抵達，難認1樓房屋毫無使用社區電梯之需求；另趙女指控管委會不讓她使用電梯部分，未提出舉證以實其說，因此該部分法官不採信，判決趙女敗訴，應支付6萬3947元電梯基金。可上訴。