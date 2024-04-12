被譽為新北民生社區　北大特區熱度高「麗寶萊茵」享校園首席棟距景觀

▲北大特區街道棋盤式規劃，享受質感愜意生活，位於區域內的「麗寶萊茵」更是近取三峽站，預計2025年完工的三鶯線也將串起北北桃生活圈，交通利多加值，受到熱烈關注與詢問。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者蔡明華）

記者蒲世芸／採訪報導



民生社區綠覆率高、環境怡人吸引不少名人定居，而現在不用付出昂貴代價，新北市「北大特區」街廓整齊、綠樹成蔭，被不少人譽為「新北市民生社區」。房產專家何世昌提到，「大家到北大特區的第一印象，就是整齊劃一的街道，再加上棋盤式的規劃，讓整個質感變得非常好；而且政府在北大特區開發的時候，還規定像學勤路等路段，建築物必須要臨路退縮，因此這些大馬路周邊房屋的棟距很大之外，走在路上還可以感受廣闊的天際線。而交通機能則有國道，還有興建中的捷運三鶯線；除此之外，交通部也已經核定三鶯線延伸到八德的規劃案，所以未來三鶯線蓋好之後，除了可以往返台北市中心更加方便，未來三峽還會變成銜接台北跟桃園兩條捷運線交會的重要交通節點。」

▲北大特區綠意盎然的生活環境，被譽為是新北市的民生社區。（圖／記者蔡明華攝，下同）

各樣利多加值下，北大特區熱度直線攀升，房產專家何世昌補充，「現在北大特區的居住人口，已經超越了當時政府預估規劃人口，不僅人口居住爆表，房價也扶搖直上，所以一開始三峽北大特區房價從一字頭慢慢往上漲，現在的新建案成交價已經達到了單坪50至60萬左右，這個表現非常驚人。」

▲「麗寶萊茵」位於優質學區龍埔國小首排，不僅享永久棟距校園景觀，孩子上下學都便利。

北大特區經過20多年的淬鍊發展，位於區域內距離三峽站僅約250公尺的「麗寶萊茵」，擁捷運以及雙交流道動能，享三鶯線捷運開發優勢，加上完善機能，生活所需通通能輕鬆滿足。得意佳建築行銷副總陳威任說，「『麗寶萊茵』有一個最大的特色，就是它在龍埔國小第一排，龍埔國小是很好的雙語學校，我們現在對自己的小孩，都希望他們可以在一個很好、很安全的就學環境；除了龍埔國小外，還有北大國小等，所以如果住進北大特區，它是從國小、國中、高中，再到很有名的國立臺北大學，再加上商圈機能完整，因此這邊是非常適合居住的。」

▲▼得意佳建築行銷副總陳威任提到，「麗寶萊茵」不僅擁有千坪大基地，周邊生活機能也相當完善，同時還能享有大學與城市發展的人文氛圍。

國小首席享永久棟距以及綠意景觀，在地段上更是珍稀。副總陳威任進一步提到，「要在一個成熟的區塊，去找千坪大基地的案子是非常稀有的，『麗寶萊茵』很特別，地段這麼好、基地又這麼大，也因為基地大，所以我們還擁有一個泳池會館讓住戶們可以來使用。」北大特區發展成熟，加上預計2025年捷運三鶯線通車，交通動能利多加持，也讓未來潛力持續看漲。