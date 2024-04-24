皇普建築革命進行式！BIM、PES雙系統精準打造幸福居住質感

▲皇普建設以人為本、精益求精鑄造品質，追求卓越的品牌精神讓皇普深獲消費者信賴。（圖／皇普建設提供，下同）

房產中心／綜合報導

買房可謂是人生大事，但許多購屋族可能沒想過，就連鮮乳都有來源品質保證的生產履歷，為什麼一棟房子卻沒有？如今科技飛速發展，房子也該跟進下一波建築革命；即將邁入40週年的皇普建設，正是因此以精益求精、與時俱進的態度推動品牌「進化進行式」，繼綠建築、智慧建築之後，結合BIM建築資訊模型和PES專業工程監督兩大系統，為民眾打造品質優化的科技建築，讓人住得更加舒適幸福。

那些藏在建築壁面、水泥裡頭的結構、機電細節，是一般人買房時看不到的地方，卻是支撐整棟建築、影響居住品質最重要的部分，為此皇普建設引入BIM建築資訊模型系統為消費者把關，「雲端蓋一次，實體才蓋下去」，動工前透過雲端電腦3D模擬虛實整合，像是幫建築照核磁共振般，骨架一目了然清楚展示，能從最前端就解決樑柱、天地壁、水電等最關鍵的結構與機電問題。皇普建設營建管理處經理孫延忠表示，有別於過去其他建商的做法，皇普採用BIM建築資訊模型系統調整並模擬整合，讓建築師、結構技師、機電技師共同協作完成施工設計圖，精準程度大大提升施工品質。

▲▼皇普建設引入BIM建築資訊模型，先用電腦把房子蓋好，檢視後按此施工、減少失誤。

不過，房子蓋得好不是建商自己說了算，皇普建設採用PES專業工程監督機制，委託結構工程第三方專業監督施作狀況，重點檢驗建築結構工程中的重大施工節點，評鑑人員皆是領有中華民國專業證照的土木、結構技師，比照公共工程高標如實檢核。皇普建設營建管理處經理孫延忠認為，導入PES專業工程監督系統能夠避免人性灰色地帶、找出隱藏缺失，既加強了現場施工管理、確保人員依結構原則施工，還能藉此提升結構品質，為顧客提供多一層保障；所以即使會拉高營建成本，耗費大量人力、物力、金錢與時間，皇普也在所不惜。孫延忠經理笑說「就像吃中藥效果慢，但能好好調理身體，我們內化這些隱形成本，讓消費者住進房子後能實際體驗到良好的生活品質」。

▲皇普建設施工期間採用PES專業工程監督，確保結構品質。

▲實施鋼筋接續查驗，確保建案結構安全（圖為施工示意）



明明買新房⼦，但住進去才發現⾺桶不通、⾞位停不進去等，這些問題不應困擾消費者，而是該從建築端發揮匠人精神，交出一間充滿居住質感、便利又舒適的房子。皇普建設開啟建築革命，在目前桃園大竹「皇普MOMA」、山鼻「皇普La Vie」、鶯歌「國家新美院」等新案，引入BIM建築資訊模型與PES專業工程監督兩大系統，讓建築有BIM治百病，專治預防⼯程⼤⼩事；PES第三⽅審查，360度檢視⼯程眉角，則像是在找⾃⼰的碴，用人們「看不見的堅持」全面提升產品力，同時使人們「看得見進化」品牌力深植民眾心中；皇普建設期許以超越業界的標準超越卓越，精準精雕打造而成的精品好宅，成為每個購屋族都應該要知道的基礎標準。