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南港、北車將湧超大量商辦供給　商仲樂觀：舊換新需求在

▲▼京華廣場 。（圖／記者項瀚攝）

▲未來幾年台北市商辦將現大量供給 。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

未來幾年台北市商辦將現大量供給，2030年時北車周圍總計達49.9萬坪、南港車站也有23.7萬坪，未來是否讓暢旺的商辦市場面臨去化壓力？商仲業者認為，影響程度要看產品、地段，而日前發生大地震，預估將喚起一波「舊換新浪潮」。

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台北市辦公市場近年不受疫情影響，由於新供給短缺、外商企業持續看好，台北一反其他歐美或亞太區主要城市辦公室租金下跌、空置率動輒20~30%的情況，維持辦公室租金持續上漲的趨勢，空置率除了新大樓需要招租時間外，許多都是在低於3%的情況，需求非常穩定。

瑞普萊坊調查指出，台北20年來的平均租金漲幅每年2%，但是近5年平均漲幅達到每年3%，顯示辦公市場熱絡，甚至每坪4000元的租金，已成為信義計畫區頂辦的分界線。

不過，未來幾年台北市將有超大量商辦供給，仲量聯行統計，以大南港地區為首的東區門戶計畫到2030年辦公量體將達到49.9萬坪，台北車站西區門戶計畫周遭則也有23.7萬坪（均是加上既有量體）。屆時是否將導致供過於求，面臨租售去化壓力？

▲▼ 商仲 。（圖／記者項瀚攝）

▲瑞普萊坊董事長劉美華（右2）表示，日前的大地震，預估將喚起一波「舊換新」浪潮。（圖／記者項瀚攝）

瑞普萊坊董事長劉美華表示，供給大量出現，市場確實需要時間消化，但就算出現修正，幅度也不會明顯，除了本質上商辦需求強勁，另外日前台灣發生大地震，再度喚起大家對建築安全意識，尤其外商對這點更是敏感，估會帶來一波「舊換新」浪潮，等這幾年租約到期後，剛好陸續銜接市場供給。

仲量聯行董事總經理侯文信表示，未來大量供給後的影響程度如何，還是要看產品、地段是否符合市場需求，若是捷運站周邊蛋黃區倒是不用太擔心，而若比較南港、北車，前者的去化壓力會稍大一些。

侯文信說，企業選點會評估員工上班的通勤便利性，而對住宅人口密集的新北來說，到西區北車方便許多，且該區發展早，既有商業機能成熟，也有較多的舊換新量能。

至於地震議題，侯文信說，其實不論商辦、住宅，在大地震過後，都會對使用更加重視，而以台北市來說，A辦就有5成比例屋齡超過20年，若沒有比較好的維持就容易淘汰。

▲▼ 商仲 。（圖／記者項瀚攝）

▲仲量聯行董事總經理侯文信（中）表示，台北市A辦有5成比例屋齡超過20年，若維持不佳就容易淘汰。（圖／記者項瀚攝）

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關鍵字：商辦辦公室商用不動產瑞普萊坊劉美華仲量聯行侯文信

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