女友兼房東「同住省5000元」　他傻：合理嗎？全場吵翻

▲女友邀同居，喊話原PO比現在租屋便宜5000元。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

「這樣合理嗎？」一名男網友透露，女友在爸媽贊助頭期款之下，買了新房，但每個月被3萬多的房貸壓得喘不過氣，恰好原PO租約快到期，女友便邀一起同居，租金收1萬2000元就好，如此一來，原PO不用繳水電費又能省5000元。文章曝光後，網友回應「感覺在轉嫁房貸壓力，1萬2有點誇張！」

一名男網友在Dcard表示，目前住處租金1萬7000元，如今租約快到期，女友便主動邀約同居，喊出「收1萬2000元就好」且水電不用給，如此一來原PO每月能省5000元。

「大家覺得這樣合理嗎？」原PO越想越不妥，直言女友根本雙贏，「感覺是被轉嫁房貸。」

原PO也補充說道，女友爸媽幫出頭期款，每月房貸3萬多元，常聽她哀號經濟壓力頗大，卻不敢再麻煩爸媽金援。對此，原PO認真求問，「住女友的房子該給多少租金？」

底下網友熱議，「跟房東同住只省5000元好像有點少，除非環境地點比現在好，不然沒必要，如果真的因為愛要去同居，也記得要打租約」、「牽扯房貸一律不出，只出管理費跟水電瓦斯（兩人平分）」、「感覺在轉嫁房貸壓力，1萬2有點誇張，跟房東同住、空間也未必變更大，一個月水電也才1000-2000元吧，行情價兩人同住/2再少一點還差不多，你評估有沒有很想跟他同居，他房子的好壞跟空間夠不夠用？如果不滿意就不要去住」。

另有網友客觀分析，「先撇除房子是女友的不談，你租房會評估什麼？我的話，是地點好不好、空間夠不夠、生活機能是否符合我的需求、房租我能否負擔／接受、不合理/不滿意我就不會租，大概是這樣」。