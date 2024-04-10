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震後體檢！結構牆vs.隔間牆怎麼分　專家教1秒辨識

▲▼花蓮天王星大樓在0403大地震後受創嚴重，在經過一連串加固防護工程施作後，縣府委請拆除團隊於4/5下午五點過後正式拆除。拆除作業將由上往下，依序將高層重物卸除後向下拆除。（圖／記者湯興漢攝）

▲花蓮天王星倒塌引起高度關注，專家呼籲地震過後民眾應檢測自家住家大樓。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳筱惠／台中報導

0403大地震滿一週，7天內大小餘震不斷，但地震是台灣人民不可避免的宿命，不少專家也呼籲，地震過後民眾應多關心住家大樓，可以針對家中的大柱、大樑檢查，看看有沒有出現45度的裂縫。信義房屋專家表示以牆壁厚度簡易辨別隔間牆與結構牆。

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對於地震後如何檢視自家大樓是否安全，建築安全履歷協會創會理事長戴雲發表示，三步驟不可少，首先觀察整棟大樓外觀，先查看整棟大樓是否有異常歪斜、沉陷狀況，並檢查門窗是否有擠壓變形，牆壁、柱、梁、樓板等有無裂損。

▲▼ 地震，結構牆，45度 。（圖／業者提供）

▲▼ 自家大梁、大柱或是大於25cm的剪力牆面已出現新增較為明顯的45度裂縫，務必請結構技師到府進行檢測。（圖／業者提供）

▲▼ 地震，結構牆，45度 。（圖／業者提供）

其次，觀察大樓柱子是否有嚴重裂縫、混凝土剝落、或鋼筋外露等現象。戴雲發解釋：「地震來時，常造成建物受損倒塌的往往是整棟大樓的一、二樓，先觀察公共空間的大梁大柱是否有45度斜裂縫、鋼筋外露或是水泥剝落的狀況，公設大廳、樓梯間、地下室、垃圾分類室、或是地下停車場都應該要檢查看一遍。」

最後，則是觀察自家大梁、大柱或是大於25cm的剪力牆面已出現新增較為明顯的45度裂縫，務必請結構技師到府進行檢測建築是否有安全疑慮，如些微受損仍堪住，可透過補強延續建築壽命。

對此，信義房屋中科東大店陳泱儒表示：「地震過後，不少民眾對於隔間牆、剪力牆、承重牆如何分辨相當模糊，接獲不少急切地詢問。」他表示：「一般輕隔間牆，不論是乾式、溼式或白磚，因為非屬於結構系統，所以即使有因為地震產生裂痕，也不影響結構安全。」

一般簡易辨別隔間牆、結構牆的方式，除了材質不同以外，「隔間牆厚度多為8~12公分，結構牆則通常為RC，厚度約20~30公分。」若屬於結構環的梁、柱、剪力牆、承重牆出現水平超過2毫米裂縫、45度或交叉的斜向裂縫，甚至混泥土剝落、鋼筋外露的現象，建議要請專業結構技師確認。

另外，此次因花蓮天王星倒塌引起高度關注，戴雲發也說：「需特別注意1樓若為挑高大廳，或被改建為超商、大型賣場、餐廳等建物，更要特別留意，避免發生『軟腳效應』，不是自己家裡沒問題、大樓就百分之百安全，低樓層的1~2樓，更是地震後最應該檢查的地方。」

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關鍵字：地震安全檢查建築結構大樓軟腳建築隔間牆承重牆

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