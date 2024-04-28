房東刁難企圖沒收押金　苦主被罵滾蛋怒了：房客沒人權？

▲苦主宣稱退租時遭房東各種刁難，還被罵滾蛋。（示意圖／視覺中國）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名網友在新加坡租房工作討生活，沒想到在退租時遭房東刁難，對方以冷氣機說明書遺失、牆壁汙損等理由索賠，金額費用正好是押金1800新幣（約新台幣4.3萬元），扣住押金的意圖相當明顯，且向房東、房仲業者提問時均未收到合理解釋，還被罵滾蛋，讓他忍不住直呼「房客沒人權？不用被理會嗎？」

星洲網報導，馬來西亞這名苦主是吉隆坡人，為了讓家人過上更好的生活，平時在新加坡工作，在聯邦（Commonwealth）一帶租房子。他宣稱，起初入住的時候屋況並非剛翻新，桌子本身就有損壞。

依據他在臉書群組的發文，房東趁他退租搬出桌子損壞、冷氣機說明書遺失、牆壁汙損等各種理由，索取賠償費用1800新幣，但金額與押金相同，扣住押金意圖明顯。不只如此，當他諮詢相關價格後發現，1800新幣的費用並不合理，牆壁油漆、損壞桌子、清潔費等等，加總起來的費用並沒有這麼高。

他強調並沒有拒絕賠償，但當要求房東提供證據與合理賠償金額時，房東、房仲業者均未能給予合理解釋說明及回覆，甚至還被房東罵滾蛋，讓他直呼「房客沒人權？不用被理會嗎？必遭到房東欺負？」

此文一出立刻引發網友討論，有網友建議可去小額索償法庭立案解決問題，但這需要出席調解會議且過程費時，也有人建議可向新加坡消費者協會、房地產代理理事會提出投訴。